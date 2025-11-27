Sport define cronograma da eleição; confira o passo a passo

Assembleia Geral ocorrerá de forma presencial na Ilha do Retiro em 15 de dezembro

O Conselho Deliberativo do Sport oficializou, nesta quinta-feira (27), o início do processo eleitoral que definirá o novo presidente e vice-presidente executivos do clube para o restante do biênio 2025–2026. A decisão ocorre após as renúncias apresentadas por Yuri Romão e Raphael Campos, que deixarão seus cargos no dia 12 de dezembro de 2025, abrindo caminho para uma eleição suplementar.

A definição das regras e prazos foi publicada através da Portaria nº 001/2025, assinada por Ademar Rigueira, presidente do Conselho Deliberativo, que passa a conduzir todo o rito eleitoral previsto no Estatuto rubro-negro. A cerimônia de posse do novo presidente e vice está marcada para 19 de dezembro.

Eleições marcadas para 15 de dezembro

O Conselho Deliberativo convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 15 de dezembro, das 8h às 18h, na sede social do Sport, na Ilha do Retiro. O pleito será presencial, com voto direto e secreto, utilizando cédulas impressas, e elegerá apenas dois cargos: Presidente Executivo e Vice-Presidente Executivo.

Os eleitos completarão o mandato iniciado por Yuri Romão, válido até o fim de 2026. Caso haja chapa única, a eleição poderá ocorrer por aclamação.

Publicações e preparação do pleito começam imediatamente

Mesmo que as renúncias tenham efeito futuro, o Conselho destacou que isso não impede o início do processo eleitoral. Assim, os primeiros atos acontecem já entre os dias 27 e 29 de novembro, com a publicação do edital de convocação.

No dia 28/11, a sede social exibirá a lista completa de sócios aptos a votar e a serem votados.

Registro de chapas

O período para registro de chapas será entre 1º e 5 de dezembro, sempre das 8h às 18h, na Secretaria da Presidência. Cada chapa deve apresentar:



Nome e categoria social dos candidatos



CPF



Foto do candidato a presidente



Nome, slogan ou título da chapa



E-mail para notificações oficiais



Certidões negativas exigidas pelo Estatuto (protestos, antecedentes criminais, débitos trabalhistas e órgãos de crédito)

A Comissão Eleitoral analisará a documentação no dia 6 de dezembro, e eventuais correções poderão ser feitas até 8 de dezembro. O parecer final sairá em 9 de dezembro, com divulgação oficial das chapas no dia 10.

Critérios para votação

O eleitor deve:



Ter pelo menos 18 anos



Ser sócio desde antes de 16/12/2023



Estar adimplente até 16/10/2025



Apresentar carteira social com foto ou documento oficial

Meses de novembro e dezembro de 2025 não serão cobrados para efeito de aptidão ao voto.

Serão montadas 18 seções eleitorais, divididas entre as categorias: remidos, beneméritos, proprietários, subscritores, patrimoniais e contribuintes.



A votação encerra às 18h do dia 15, e a apuração começa imediatamente, com boletins emitidos seção por seção. O resultado deve ser proclamado até 23h59 do mesmo dia. Também no dia 18/12, será publicado o edital de posse.