'Com Flamengo não faria negócio', diz Branquinho sobre decisão do Sport vender jogo para Arena

O jogo acabou decretando o rebaixamento do Sport com a derrota por 5-1 para o Flamengo

São Lourenço da Mata, PE, 15/11/2025 - SPORT FLAMENGO - Na noite deste sábado(15), a equipe do Sport recebeu a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Arena de Pernambuco. Torcida do Flamengo ( Rafael Vieira)

Candidato à presidência do Sport,Severino Otávio, o Branquinho, criticou a decisão de Yuri Romão por vender as operações do jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, realizado na Arena de Pernambuco, em 15 de novembro.

Em entrevista ao Bestcast, com Maciel Júnior, Branquinho afirmou que não existe preço para negociar com o Flamengo.

"Com o Flamengo, eu não faria negócio nenhum. Não tinha preço. Flamengo comigo não tinha jeito", enfatizou.

Branquinho, que foi presidente do Leão de Ilha entre 2003 e 2004, ainda criticou a comunicação da renda do jogo.

"Eu não iria dizer à torcida que foi R$ 3 milhões, porque não foi. O Sport teve uma renda de R$ 1.5 milhão, então vendeu o jogo por R$ 1.5 milhão", explicou.

À época, o Sport explicou, em nota, que a transferência da partida para a Arena de Pernambuco fez parte de um "acordo comercial vantajoso" no valor de R$ 3 milhões, apresentado por uma empresa interessada na renda da partida, mas que o clube manteria o "mando esportivo e o controle da operação do jogo".

JOGO DA "VERGONHA"

A partida havia sido adiada pela participação do clube carioca no Mundial de Clubes da Fifa, disputado entre junho e julho, e era válida pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo acabou vencendo a partida por 5-1 e confirmando oficialmente o rebaixamento do Sport.

O jogo também marcou a primeira vez em que um clube visitante ocupou quase o dobro do espaço destinado à torcida mandante em um jogo do Leão da Ilha.

Segundo os dados oficiais divulgados após a partida, 19.706 torcedores estiveram presentes no estádio, dos quais 12.935 eram flamenguistas — o equivalente a 65,6% do público total. Os rubro-negros cariocas ocuparam os setores Norte Superior e Interior, ampliados após a empresa responsável pela operação do evento aumentar de 10% para 30% o percentual de ingressos destinados aos visitantes.

Do lado rubro-negro pernambucano, 6.771 torcedores compareceram à Arena, número correspondente a 34,4% da presença total. Ainda assim, o público superou os registrados nos dois últimos jogos do Sport como mandante na Ilha do Retiro: 5.095 contra o Atlético-MG e 4.919 diante do Juventude, o menor da temporada.

A decisão, no entanto, revelou-se um completo equívoco comercial. A empresa, cujo nome não foi divulgado, pagou R$ 3 milhões líquidos ao Sport para assumir toda a operação, mas terminou contabilizando prejuízo de R$ 819,4 mil. A arrecadação bruta chegou a R$ 2,9 milhões, e a líquida, descontadas as despesas do evento, ficou em apenas R$ 2,1 milhões, insuficiente para cobrir o valor investido.

EXPLICAÇÕES DE YURI ROMÃO

Em entrevista coletiva dada na sexta-feira, 14 de novembro, que antecedeu a partida, o presidente do Sport, Yuri Romão, afirmou que não esteve envolvido nas negociações que resultaram na venda da operação de jogo contra o Flamengo. Ele também disse que "se arrependia de ter assinado o contrato" e que "foi obrigado a fazer".