Sport troca fornecedora de bilheteria e pode arcar com multa milionária

Com a renúncia encaminhada, o presidente do Sport, Yuri Romão, tomou uma de suas últimas decisões à frente do clube ao promover a troca da fornecedora do sistema de bilheteria. A partir de 2026, o Leão da Ilha terá o BaladAPP como nova ticketeria oficial — mudança anunciada publicamente por um dos sócios da empresa, o cantor Gusttavo Lima. A decisão, no entanto, implicará em rescisão milionária ao clube.

A Imply, atual responsável pela bilheteria do Sport, cujo contrato vai até o fim de 2028, confirmou aoque o clube solicitou a rescisão antecipada do acordo. Em caso de rompimento, segundo a empresa, o Sport deverá pagar uma multa de R$ 20 milhões. Anteriormente, além da operação de ingressos, a Imply confirmou que fez investimentos na instalação de novas cadeiras no estádio Ilha do Retiro, assim como adiantamentos de valores significativos.

“Em caso de rescisão antecipada e unilateral por parte do Sport, o contrato estabelece multas, lucros cessantes e valores devidos de adiantamento de receita que somam cerca de R$ 20 milhões”, escreveu a Imply, em nota oficial.

Em nota oficial, o Sport confirmou a BaladAPP como sua nova parceira de ticketing e gestão do quadro social. Com a mudança, a plataforma assumirá o pagamento da multa contratual de R$ 1,55 milhão e da antecipação de receita de R$ 2,7 milhões decorrentes do rompimento unilateral com a Imply, totalizando cerca de R$ 4,25 milhões.



A movimentação gerou reação imediata na oposição. Ricardo Sá Leitão, representante do grupo Leões Pela Mudança, criticou a legitimidade de Yuri Romão para firmar acordos que impactem a futura gestão, sobretudo às vésperas de deixar o cargo.

“Ele não tem mais legitimidade. Se está batendo em retirada, não pode firmar um contrato que afete diretamente o próximo comando do clube. Do ponto de vista moral, político e ético, isso não se justifica. Além disso, escancara o desespero financeiro, porque claramente há por trás dessa decisão a urgência de antecipar luvas”, afirmou.

Em entrevista à Rádio Clube, o ex-presidente do Sport, Pedro Leonardo Lacerda, questionou a operação envolvendo o clube e cobrou maior transparência. “Como se faz uma operação dessas? O Gusttavo Lima adiantou algum dinheiro? Ninguém sabe. Se adiantou, esse recurso vai para onde? Quantos milhões vão entrar no Sport, justamente em uma gestão que está de saída? O que será feito com esse dinheiro? Nada é esclarecido”, afirmou.

Confira a nota oficial da empresa Imply:

A Imply informa que possui contrato vigente com o Sport Club do Recife até 31 de dezembro de 2028. Todas as obrigações previstas seguem plenamente atendidas, com total dedicação à excelência dos serviços prestados.

Parceiro da Imply desde 2022, o clube utiliza um ecossistema completo de soluções que integra venda de ingressos, gestão de sócios, mensalidades e programas de vantagens, aplicativo oficial, controle de acesso, suporte técnico contínuo e consultorias especializadas para aprimorar processos e resultados. Além disso, o Sport recebeu aporte da Imply para a instalação de novas cadeiras no estádio Ilha do Retiro e também adiantamentos de valores significativos.

Em caso de rescisão antecipada e unilateral por parte do Sport, o contrato estabelece multas, lucros cessantes e valores devidos de adiantamento de receita que somam cerca de R$ 20 milhões de reais.

