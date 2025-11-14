diariodepernambuco.com.br
'Não participei das negociações', diz presidente do Sport sobre venda de operação de jogo contra o Flamengo

Presidente do Sport afirma não ter participado de negociações sobre venda de operação de jogo contra o Flamengo

Paulo Mota

Publicado: 14/11/2025 às 12:32

Presidente do Sport, Yuri Romão/ Paulo Paiva/Sport

Presidente do Sport, Yuri Romão ( Paulo Paiva/Sport)

O presidente do Sport, Yuri Romão, declarou nesta sexta-feira (14) que não esteve envolvido nas negociações que resultaram na venda da operação de jogo contra o Flamengo, marcado para este sábado, às 18h30, na Arena Pernambuco, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Se tem uma coisa que me arrependo foi ter assinado esse contrato, mas às vezes, as circunstâncias nos levam. Os valores que foram ofertados (R$ 3 milhões), o fato do jogo ser na Arena Pernambuco, dentro de nossa cidade, e a queda de receita que a gente estava tendo, isso nos obrigou a fazê-lo”, afirmou.

O dirigente ressaltou que os funcionários e diretores do clube conduziram a negociação. “As negociações eu não participei em nada, até porque era contra, mas fui obrigado a fazer. Eu não sabia nem os nomes das pessoas que estavam na negociação. Eu não estou me eximindo da culpa não, só estou dizendo que não participei”, destacou.

Com o acordo, a torcida do Flamengo terá direito a 30% da carga total de ingressos, o que pode levar a uma situação inédita no Sport: jogar em casa com mais torcedores adversários do que da própria equipe, em um momento em que o clube está praticamente rebaixado, com 99,99% de chance de queda.

