'Não participei das negociações', diz presidente do Sport sobre venda de operação de jogo contra o Flamengo
Publicado: 14/11/2025 às 12:32
Presidente do Sport, Yuri Romão ( Paulo Paiva/Sport)
O presidente do Sport, Yuri Romão, declarou nesta sexta-feira (14) que não esteve envolvido nas negociações que resultaram na venda da operação de jogo contra o Flamengo, marcado para este sábado, às 18h30, na Arena Pernambuco, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O dirigente ressaltou que os funcionários e diretores do clube conduziram a negociação. “As negociações eu não participei em nada, até porque era contra, mas fui obrigado a fazer. Eu não sabia nem os nomes das pessoas que estavam na negociação. Eu não estou me eximindo da culpa não, só estou dizendo que não participei”, destacou.
Com o acordo, a torcida do Flamengo terá direito a 30% da carga total de ingressos, o que pode levar a uma situação inédita no Sport: jogar em casa com mais torcedores adversários do que da própria equipe, em um momento em que o clube está praticamente rebaixado, com 99,99% de chance de queda.