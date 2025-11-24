Severino Otávio, Branquinho, decide futuro político do Sport

Com a situação dentro de campo já resolvida com o vergonhoso rebaixamento para a Série B, foco do Sport se volta para a parte política

Com a situação dentro de campo já resolvida com o vergonhoso rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro como lanterna absoluto, o foco do Sport se volta para a parte política. E a semana é de grande expectativa para o futuro do clube.

O nome indicado por lideranças ligadas ao desgastado presidente Yuri Romão, que vai antecipar sua saída do cargo, é o de Severino Otávio, Branquinho, que já ocupou a presidência em 2003/2004.

E o próprio Branquinho deve dar uma resposta nesta segunda-feira (24). Ele adiantou que só aceita a missão em caso de uma grande união no clube. Por isso, vem conversando com várias alas políticas, tanto da situação como da oposição.

O grande impasse é que os dois grupos divergem quanto à eleição do futuro presidente. Lideranças como os ex-presidentes do Executivo e do Deliberativo, José de Moura Neto, Homero Lacerda, Sílvio Neves Baptista, Gustavo Dubeux, Arnaldo Barros, Arsênio Meira de Vasconcellos, Wanderson Lacerda, João Humberto Martorelli e Jarbas Vasconcelos, querem eleição indireta no Conselho. Para isso, a saída de Yuri Romão precisa ocorrer após o dia 4 de janeiro, quando se completa um ano de mandato.

Já a oposição quer a renúncia imediata de Romão, o que levaria o processo eleitoral para uma votação direta, com a participação dos sócios. O mandato é até o fim de 2026.