Torcida do Flamengo domina Arena PE com quase o dobro de público do Sport

Torcida do Flamengo na Arena Pernambuco ( Gilvan de Souza / Flamengo)

O jogo da vergonha. A goleada sofrida pelo Sport diante do Flamengo, no último sábado (15), na Arena Pernambuco, válida pela 12ª rodada da Série A, revelou um cenário inédito no futebol pernambucano: pela primeira vez, um clube visitante ocupou quase o dobro do espaço destinado à torcida mandante em um jogo do Leão da Ilha. O duelo também ficou marcado pelo rebaixamento do Sport à Série B.

Segundo os dados oficiais divulgados após a partida,estiveram presentes no estádio, dos quais— o equivalente a 65,6% do público total. Os rubro-negros cariocas ocuparam os setores Norte Superior e Interior, ampliados após a empresa responsável pela operação do evento aumentar de 10% para 30% o percentual de ingressos destinados aos visitantes.

A decisão, no entanto, revelou-se um completo equívoco comercial. A empresa, cujo nome não foi divulgado, pagou R$ 3 milhões líquidos ao Sport para assumir toda a operação, mas terminou contabilizando prejuízo de R$ 819,4 mil. A arrecadação bruta chegou a R$ 2,9 milhões, e a líquida, descontadas as despesas do evento, ficou em apenas R$ 2,1 milhões, insuficiente para cobrir o valor investido.

Do lado rubro-negro pernambucano, 6.771 torcedores compareceram à Arena, número correspondente a 34,4% da presença total. Ainda assim, o público superou os registrados nos dois últimos jogos do Sport como mandante na Ilha do Retiro: 5.095 contra o Atlético-MG e 4.919 diante do Juventude, o menor da temporada.

A equipe leonina, já enfrentando dificuldades dentro de campo, ainda viu sua gestão expor fragilidades fora dele — vendendo um mando de campo que, no fim, comprometeu a atmosfera do jogo, desgastou a relação com a torcida e nem sequer garantiu lucro à empresa que assumiu o risco.

