Nome forte à presidência, Branquinho confirma conversas com lideranças do Sport e prega "união"

Ex-presidente rubro-negro tem reunião com lideranças marcada para esta quinta (20), espera contato com Yuri Romão e projeta debate com a oposição

Conversa entre Gustavo Dubeux, Yuri Romão e Branquinho (Paulo Paiva/Sport Recife)

Em meio ao turbulento cenário político do Sport, Severino Otávio, o Branquinho, reapareceu com força nos bastidores e tornou-se o principal nome cotado para assumir a presidência executiva do clube. Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o ex-presidente, de 80 anos, confirmou que, enquanto ainda estava em viagem, foi surpreendido pela articulação e que ainda avalia a possibilidade de aceitar o convite.

"Eu estava fora de Pernambuco e fui surpreendido. Também fiquei honrado com meu nome ser uma opção", revelou.

O ex-mandatário, que presidiu o Sport entre 2003 e 2004, confirmou que iniciou diálogo com diversas lideranças rubro-negras, entre elas Gustavo Dubeux, João Humberto Martorelli, Homero Lacerda e Arsênio Meira de Vasconcellos, e afirmou que seu possível retorno ao comando do clube só ocorrerá se houver compromisso coletivo de reconstrução.

Branquinho tem reunião marcada nesta quinta-feira (20) com as principais lideranças envolvidas no processo, encontro decisivo para saber se seu nome será oficializado. O ex-presidente espera que Yuri Romão participe para, segundo ele, entender "o que está acontecendo no clube".

"O meu desejo é unir, isso pelo Sport. Tenho princípios e, se nessa conversa aceitarem, também quero falar com a oposição. De momento, nada definido, mas vou pensar em uma resposta a partir do que for discutido", expressou Branquinho.

Opção como novo presidente do Sport

Após anunciar que deixaria o cargo no dia 31 de dezembro, Yuri Romão passou a enfrentar forte pressão interna. Nos bastidores, cogita-se a possibilidade de que ele permaneça oficialmente até 5 de janeiro, o que permitiria que sua renúncia ocorresse após a metade do mandato.

Esse detalhe jurídico abriria caminho para uma eleição indireta, conduzida exclusivamente pelo Conselho Deliberativo, conforme prevê o artigo 87 do estatuto. Questionado sobre como vê o atual colapso esportivo e político do clube, Branquinho buscou um tom conciliador.

"Infelizmente o ano do Sport foi por um lugar mais estreito. É preciso criar novas lideranças. Eu mesmo entrei jovem no clube (…) hoje ainda mantenho a paixão. Nunca disse que ia substituir ninguém. Posso ser uma opção se houver união."

A carta dos ex-presidentes e pressão da oposição

A movimentação ganhou força após a divulgação de uma carta aberta assinada por ex-presidentes do Sport, entre eles José Tavares, Homero Lacerda, Sílvio Neves Baptista, Gustavo Dubeux, Arnaldo Barros, Arsênio Meira de Vasconcellos, Wanderson Lacerda, Martorelli e Jarbas Vasconcellos, sugerindo formalmente que Branquinho aceite ser candidato.

A carta recomenda que Branquinho participe desde já do planejamento para 2026, mesmo antes da convocação oficial do pleito, promovendo uma transição "pacífica e estruturada". O ex-presidente do Leão sinaliza disposição, mas condiciona a união.

O grupo Leões pela Mudança, movimento de oposição, questiona abertamente a legalidade da eleição indireta e defende que o Estatuto exige votação direta, com participação dos sócios.

Nos bastidores, lideranças como Luciano Bivar também se manifestaram, classificando como "precipitada" qualquer articulação para escolher um presidente-tampão antes da convocação oficial das eleições.

Além disso, um grupo de conselheiros protocolou um pedido de Reunião Extraordinária do Conselho para discutir a questão política do clube: formalização da saída antecipada de Yuri Romão; a apresentação imediata do calendário eleitoral; garantia de eleição e posse até 31 de dezembro de 2025.