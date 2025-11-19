Ex-presidentes convocam Branquinho para assumir presidência do Sport

Sede do Sport, na Ilha do Retiro ( Laura Lay/Sport Club do Recife.)

Um grupo de ex-presidentes do Sport divulgou nesta quarta-feira (19) uma carta aberta sugerindo que o ex-presidente Severino Otávio, conhecido como “Branquinho”, se candidate à presidência executiva do clube.

A carta foi assinada por ex-presidentes do Sport, incluindo José Tavares de Moura Neto, Homero Moura Lacerda de Melo, Sílvio Neves Baptista, Gustavo José Moura Dubeux, Arnaldo José de Barros e Silva Júnior, Arsênio Meira de Vasconcellos Neto, Wanderson Lacerda de Almeida, John Humberto de Farias Martorelli e Jarbas de Andrade Vasconcelos, que reforçam, em conjunto, a importância de unir esforços para superar o momento de dificuldade enfrentado pelo clube.

No documento, os ex-presidentes destacam a importância de superar o momento de dificuldade que o clube atravessa e enfatizam que os interesses do Sport devem estar acima de divergências pessoais ou circunstanciais. “A história gloriosa do Sport não foi construída apenas pelas suas muitas vitórias, mas também por sua capacidade de superar tempos difíceis”, afirmou.

A carta sugere que Branquinho participe desde já do planejamento para o próximo ano, contribuindo para uma transição pacífica e estruturada, antes mesmo do processo eleitoral previsto pelo estatuto do clube. Os ex-presidentes ressaltam que a experiência e a capacidade de gestão do ex-presidente seriam fundamentais para retomar o caminho das vitórias.

Confira carta na íntegra assinada por ex-presidentes do Sport:

“A história gloriosa do Sport Club do Recife não foi construída apenas pelas suas muitas vitórias, mas também por sua capacidade de superar tempos difíceis. Neste momento, todos os que fazem o clube estão sendo chamados a mostrar força, resiliência e desprendimento. É hora de fazer valer nosso grito de guerra e colocar os interesses do clube acima de tudo.

Os ex-presidentes do Executivo e do Deliberativo que subscrevemos esta carta, conscientes de nossos deveres, não nos poderíamos omitir.

Afastamo-nos, então, de qualquer divergência circunstancial ou interesse pessoal e, respaldados pela experiência à frente dos destinos da instituição, vimos a público, de forma responsável, transparente e democrática, sugerir um caminho para que o clube vença mais esta batalha.

Faz-se aqui uma convocação ao Ex-Presidente Severino Otávio para que aceite submeter seu nome ao pleito que se realizará para substituição do atual Presidente do Executivo. Estamos certos de que, escolhido que venha a ser, nosso estimado companheiro uma vez mais dedicará ao Sport sua capacidade de gestão, seu discernimento, sua coragem e seu talento para agregar pessoas, atributos com os quais haveremos de superar a atual crise.

O planejamento do ano vindouro deve-se iniciar imediatamente e apenas com um ambiente pacificado poderemos todos unir forças para que o Sport retome seu caminho de vitórias. Os prazos estatutários e a dinâmica de um embate eleitoral, contudo, seriam grandes obstáculos para isso.

A participação do Ex-Presidente Severino Otávio, desde já, no trabalho de planejamento do próximo ano, a viabilização de uma transição tranquila e a submissão de seu nome à votação que, se aceita nossa sugestão, será realizada perante o Conselho Deliberativo, observando-se rigorosamente o estatuto do clube, parecem-nos essenciais para o encaminhamento mais ponderado e responsável da situação atual.

Pelo SPORT tudo!”