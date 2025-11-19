Nome forte: Branquinho se reúne para selar candidatura à presidência do Sport
Dia de reunião no Sport para definir eleição, oposição reage com pedido de reunião extraordinária
Publicado: 19/11/2025 às 13:03
Severino Otávio, o Branquinho, ex-presidente do Sport (Divulgação/Sport)
Dia importante para o futuro do Leão da Ilha! O Sport vive nesta quarta-feira (19) um dia decisivo para a definição de seu próximo presidente. O ex-mandatário Severino Otávio, o Branquinho, surge como nome forte nos bastidores para a eleição indireta, após articulações de lideranças influentes do clube.
A movimentação, porém, provocou reação da oposição. O Movimento Leões pela Mudança criticou o processo e questiona a legalidade de uma eleição indireta, defendendo que o Estatuto do clube exige votação direta para escolha da presidência.
Por outro lado, um grupo de conselheiros protocolou pedido de reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, marcada para o dia 25 de novembro, com pautas estratégicas, incluindo:
- Formalização da saída antecipada de Yuri Romão;
- Apresentação imediata do calendário eleitoral, garantindo eleição e posse até 31 de dezembro de 2025;
- Discussão sobre afastamento preventivo de Raphael Campos e Fernando Soares, com base no Estatuto e na Lei Geral do Esporte.
O clube se encontra em um momento de tensão política, com expectativa sobre como os conselheiros irão deliberar entre o consenso em torno de Branquinho e a cobrança por eleições diretas.