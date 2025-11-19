Nome forte: Branquinho se reúne para selar candidatura à presidência do Sport

Dia de reunião no Sport para definir eleição, oposição reage com pedido de reunião extraordinária

Severino Otávio, o Branquinho, ex-presidente do Sport (Divulgação/Sport)

Dia importante para o futuro do Leão da Ilha! O Sport vive nesta quarta-feira (19) um dia decisivo para a definição de seu próximo presidente. O ex-mandatário Severino Otávio, o Branquinho, surge como nome forte nos bastidores para a eleição indireta, após articulações de lideranças influentes do clube.

Branquinho, que presidiu o clube entre 2003 e 2004, retornou recentemente ao Recife e tem encontro marcado para tratar dos detalhes finais da candidatura. Entre os apoiadores estão nomes como Gustavo Dubeux, Eduardo Monteiro, Paulo Perez e Yuri Romão, além do aval de João Humberto Martorelli. Além disso, o ex-presidente Luciano Bivar deve ser consultado pelo grupo.

A movimentação, porém, provocou reação da oposição. O Movimento Leões pela Mudança criticou o processo e questiona a legalidade de uma eleição indireta, defendendo que o Estatuto do clube exige votação direta para escolha da presidência.

Por outro lado, um grupo de conselheiros protocolou pedido de reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, marcada para o dia 25 de novembro, com pautas estratégicas, incluindo:

Formalização da saída antecipada de Yuri Romão;

Apresentação imediata do calendário eleitoral, garantindo eleição e posse até 31 de dezembro de 2025;

Discussão sobre afastamento preventivo de Raphael Campos e Fernando Soares, com base no Estatuto e na Lei Geral do Esporte.

O clube se encontra em um momento de tensão política, com expectativa sobre como os conselheiros irão deliberar entre o consenso em torno de Branquinho e a cobrança por eleições diretas.