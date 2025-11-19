Conselheiros do Sport solicitam reunião para debater crise política do clube

Rebaixado à Série B, o clube rubro-negro divide as atenções entre a péssima campanha dentro de campo e os bastidores agitados

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Um grupo de conselheiros do Sport protocolou, em caráter de urgência, um requerimento solicitando a convocação de uma Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo para o dia 25 de novembro (terça-feira), com primeira chamada às 19h e segunda às 19h30.

O documento, endereçado ao presidente do Conselho, Ademar Regueira, aponta uma série de fundamentos que, segundo os signatários, exigem resposta imediata.

Saída de Yuri Romão

O estopim para o pedido foi a entrevista coletiva de Yuri Romão, no último dia 14, quando o presidente afirmou que deixará a gestão em 31 de dezembro de 2025, embora seu mandato estatutário vá até o fim de 2026.

A declaração, classificada pelos conselheiros como "truncada e confusa", teria aprofundado a instabilidade interna por não explicar pontos essenciais de um processo eleitoral. Para os mesmos, a indefinição trava decisões urgentes relacionadas ao departamento de futebol e à temporada 2026. Segundo o requerimento, a falta de clareza compromete a governança e pressiona o Conselho Deliberativo a agir em defesa da estabilidade institucional.

Denúncias contra dirigentes

Outro ponto diz respeito à denúncia anônima protocolada no Ministério Público de Pernambuco (MPPE) envolvendo dirigentes do clube. A acusação, compartilhada em redes sociais, acompanhada de supostos prints atribuídos aos dirigentes, ganhou repercussão e foi respondida pelo próprio Yuri Romão em sua última coletiva.

Diante da repercussão, os conselheiros solicitam que o Conselho Deliberativo discuta a possibilidade de afastamento preventivo dos dois dirigentes, com base no Estatuto do clube e na Lei Geral do Esporte.

Pedidos formais

Ao final, o requerimento deixa três solicitações principais para serem tratadas: