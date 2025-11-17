Dos milhões aos atrasos salariais: rebaixamento potencializa crise financeira do Sport

Yuri Romão, presidente do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport vive um dos momentos mais delicados de sua história. Rebaixado para a Série B oficialmente no sábado (15), após a humilhante goleada sofrida por 5 a 1 para o Flamengo na Arena de Pernambuco, o clube também enfrenta uma crise financeira, com atrasos salariais, dívidas crescentes e queda nas receitas. O cenário é o oposto do início da temporada, quando a diretoria prometia um projeto ambicioso, respaldado por R$ 57 milhões investidos em contratações.

O ambiente interno é de incerteza, sobretudo após o presidente Yuri Romão anunciar que vai antecipar a sua saída do clube para o fim deste ano.

'Erramos e pedimos desculpas': Sport reconhece falhas após rebaixamento para Série B

O rebaixamento não é apenas esportivo. A crise financeira expõe erros de gestão, falta de planejamento e decisões arriscadas, que abalaram a confiança de fornecedores, agentes e até do próprio elenco. Os valores pagos no começo do ano na aquisição de jogadores - principalmente em Rivera (R$ 17 milhões), Carlos Alberto (R$ 15 milhões), Matheus Alexandre (R$ 9 milhões) e Atencio (R$ 12 milhões) -, chamaram a atenção de todos. Mas o clube alegava que não era um "passo maior que a perna".

Mas a realidade foi diferente. Com a vexatória campanha no Brasileirão, apenas 17 pontos e duas vitórias, mudanças no elenco foram necessárias e muitos jogadores já estão cobrando os valores não pagos das rescisões contratuais na Justiça.

Foi o caso do zagueiro Antônio Carlos, que deixou o clube em julho. De acordo com os representantes do atleta, o Sport pagou apenas a entrada do acordo, no valor de R$ 225 mil, e deixou de depositar as cinco parcelas restantes, de aproximadamente R$ 37 mil cada. O total acordado para o distrato foi de R$ 410.576,19, incluindo salário atrasado, 13º proporcional, férias e ajuda de custo.

O volante Du Queiroz foi outro que acionou o Sport na Justiça. Ele deixou o Leão no dia 20 de agosto e o clube ficou de pagar ao jogador R$ 496 mil, em cinco parcelas, das quais três estão em aberto, no valor de R$ 344 mil. Outra multa milionária terá como destino o técnico português António Oliveira, valor que chega na casa dos R$ 3,2 milhões. O detalhe é que ele ficou no Sport apenas um mês.

O elenco atual convive com atraso de salário e de direitos de imagem. A diretoria do clube havia se justificado, definindo a questão como um problema de "fluxo de caixa" e aguardava o adiantamento de cota da Liga Forte União (LFU) para iniciar a efetuar os pagamentos. O clube ainda tem a receber parcelas da venda de Pedro Lima para o Wolverhampton (ING) e espera propostas oficiais pelo garoto Zé Lucas, que está disputando o Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira.

Na última sexta (14), o presidente Yuri Romão comentou sobre a situação financeira do Sport. Segundo ele, a prioridade é concluir o ano com as obrigações pagas ou próximo disso. "Com relação às receitas, nós temos como garantir, para finalizar o ano, em 100% pagas ou muito próximo disso. E não estou deixando dívida em aberto, e sim o clube", disse Yuri Romão.

Antes do indispensável e sincero pedido de desculpas, é fundamental reconhecer que o nosso torcedor, apesar da imensa decepção, não deixou de apoiar em nenhum momento.



Mesmo sabendo o que forja ser Sport Club do Recife, é necessário exaltar em toda oportunidade. E agradecer.… pic.twitter.com/vTOmtUtoVZ — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 16, 2025

AÇÕES DESESPERADAS

Apesar da segurança do presidente, o Sport tem tomado atitudes que mostram o desespero para tentar arrumar receita para o clube. A maior dela, sem dúvida, foi a venda para uma empresa da operação do jogo contra o Flamengo por R$ 3 milhões. O reflexo foi o jogo sair da Ilha do Retiro para a Arena de Pernambuco, com a maioria do público formado por flamenguistas. Ao todo, foram 19 mil pessoas em campo, que viram os cariocas golearem por 5 a 1 no último sábado (15). A venda desse jogo foi alvo de denúncia anônima no Ministério Público de Pernambuco.

Outro caso que mostra o desespero financeiro do Sport envolve o zagueiro da base Riquelme, que fez a sua estreia no profissional no sábado (08), na derrota por 4 a 2 para o Atlético-MG, e também participou do jogo contra o Flamengo. O Botafogo tem interesse no jogador, com valores que podem chegar na casa dos R$ 11 milhões. O detalhe é que boa parte desse dinheiro deve servir para amortizar a dívida do Sport com o Botafogo sobre a aquisição do atacante Carlos Alberto por R$ 15 milhões no começo do ano. Yuri Romão, entretanto, negou que a negociação seja para abater a dívida de Carlos Alberto, hoje emprestado ao Cuiabá.



