Presidente Yuri Romão anuncia saída do Sport

Presidente do Sport, Yuri Romão ( Paulo Paiva/Sport)

Em meio a um período de turbulência política e esportiva, o presidente do Sport, Yuri Romão, anunciou nesta sexta-feira (14) que permanecerá à frente do clube até 31 de dezembro de 2025, antecipando em um ano o término de seu mandato, que originalmente iria até o final de 2026. Após esse período, o mandatário rubro-negro pretende convocar novas eleições para a presidência do clube.

Em entrevista coletiva na Ilha do Retiro, o mandatário detalhou os próximos passos para a gestão do clube.“Tomamos a decisão de que o presidente Yuri Romão fica até o final de dezembro. Ao final desse período, faremos a auditoria prevista pela Lei Pelé e, em seguida, convocaremos eleições para escolher um novo dirigente do Sport. Deve ser um mandato tampão, e no final de 2026 teremos a eleição para o triênio”, declarou Romão.

O presidente Leão justificou sua permanência à frente do clube até 31 de dezembro. “Eu poderia muito bem largar aqui, mas isso eu não faço. Eu tenho responsabilidade com o Sport”, afirmou.

O mandatario rubro-negro também comentou sobre a situação financeira do clube, garantindo que a gestão buscará assegurar receitas suficientes para fechar o ano em dia. “Temos como garantir receitas para finalizar o ano se não com 100% das coisas pagas, mas vou lutar para que seja 100%, muito próximo disso. Inclusive, essas rescisões que a gente precisou fazer ao longo do ano”, concluiu.



Yuri Romão assumiu a presidência interinamente em outubro de 2021, após a saída de Leonardo Lopes, de quem era vice. Em março de 2022, Lopes formalizou sua renúncia, e Romão passou a ocupar o cargo de forma definitiva, sendo eleito em dezembro daquele ano. No final de 2024, foi reeleito com 1.770 votos, correspondentes a 82,6% do total.

A decisão ocorre em um momento de atenção aos bastidores rubro-negros, tanto no campo político quanto no futebolístico, marcado por tensão interna, protestos de torcedores e uma reta final conturbada no Brasileirão.