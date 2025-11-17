Beto Lago: ‘O Sábado da Vergonha do Sport’

São Lourenço da Mata, PE, 15/11/2025 - SPORT FLAMENGO - Na noite deste sábado(15), a equipe do Sport recebeu a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Arena de Pernambuco. Lucas Kal ( Rafael Vieira)

Sábado da Vergonha

Quando chegar a hora da terceira edição do meu livro, "Sport, Uma Razão Para Viver", escrever sobre 2025 será doloroso. Não há adjetivo suave capaz de mascarar um ano que, em vez de algumas páginas, exigirá um enorme capítulo, dedicado ao fracasso, à apatia e à humilhação institucional que o clube viveu. Um capítulo que mancha a história de títulos e conquista de um clube campeão. No pior momento de sua centenária trajetória, o Sport carimbou mais um vexame: o “Sábado da Vergonha.” A goleada por 5x1 para o Flamengo, na Arena de Pernambuco, no famigerado “jogo vendido”, não foi apenas uma derrota acachapante. Foi um símbolo perfeito da falência de uma gestão que perdeu o comando do futebol, que desmontou a identidade competitiva do clube e que assistiu, inerte, à queda para a Série B como se fosse um acidente inevitável. Na verdade, foi obra de suas próprias escolhas. Pela primeira vez, assistimos a um tribunal de cor rubro-negra carioca julgar o Sport dentro da própria casa. A torcida visitante em maior número que a torcida mandante não é um detalhe estatístico: é uma ferida aberta no orgulho de um estado que respira futebol, que trata clube e camisa como patrimônio afetivo e cultural. Ver o vermelho e preto do Rio de Janeiro sufocar o vermelho e preto de Pernambuco em quantidade, em voz e em força é a síntese de como 2025 se tornou, sem exagero, a temporada mais vergonhosa da história leonina. O "Sábado da Vergonha" não pode ser apenas mais um episódio lamentável em um ano catastrófico. Ele precisa ser o ponto final de um ciclo que faliu e o primeiro parágrafo de uma reconstrução que tem que começar já. Porque, se o Sport não acordar agora, corre o sério risco de descobrir que o fundo do poço ainda não foi alcançado.



Entre lágrimas, Rafael Thyere lamenta rebaixamento do Sport: 'Ano para se esquecer'

Ao anunciar que só deixará o clube em 31 de dezembro, Yuri Romão cria um paradoxo incômodo: o futebol de 2026 está sendo moldado justamente por quem afundou o clube em 2025. Como legitimar que Thiago Gasparino e Enrico Ambrogini sigam ditando os rumos do departamento? Não há um único argumento técnico, esportivo ou moral que sustente a permanência dessa dupla que fracassou de forma retumbante.



Sábado de Despedida

O sábado, 15 de novembro, também marcou a despedida de Milton Bivar. Um gigante da nossa história, responsável por títulos que moldaram gerações, incluindo a Copa do Brasil de 2008, quando se jogava com alma, entrega e respeito pela camisa rubro-negra. Miltão nos deixou sem testemunhar a humilhação na Arena, e sem ter velado seu nome na própria sede, interditada há meses e incapaz de acolher seus ídolos. Descanse em paz, presidente!



Seis rebaixamentos no século

A vergonha na Arena de Pernambuco foi o último suspiro de um clube entregue ao caos: o Sport tornou-se o time mais rebaixado do século. Foram seis quedas — 2001, 2009, 2012, 2018, 2021 e agora 2025 —, sendo esta última a mais vexatória da história. É o atestado definitivo de uma gestão que perdeu o rumo, a identidade e a grandeza.