'Erramos e pedimos desculpas': Sport reconhece falhas após rebaixamento para Série B

Sport reconhece erros, agradece torcedores e mira retorno à Série A
Publicado: 16/11/2025 às 15:44
Jogadores do Sport (Rafael Vieira)
Após uma temporada marcada por falhas de planejamento e maus resultados, o Sport confirmou seu rebaixamento para a Série B e, em nota oficial, pediu desculpas à torcida, reconhecendo falhas no planejamento da temporada. A queda foi oficializada após a goleada sofrida diante do Flamengo na Arena Pernambuco.
“Erramos. E pedimos desculpas”, afirmou o clube, que também agradeceu aos torcedores por acompanharem o time durante toda a temporada, apesar de um ano marcado por decepções.
A publicação mostra um momento de reflexão da diretoria, que reconhece que o planejamento da temporada “não deu certo” e expressa o desejo de honrar a história de glórias do clube em temporadas futuras.
Nota oficial do Sport sobre o rebaixamento:
Antes do indispensável e sincero pedido de desculpas, é fundamental reconhecer que o nosso torcedor, apesar da imensa decepção, não deixou de apoiar em nenhum momento.
Mesmo sabendo o que forja ser Sport Club do Recife, é necessário exaltar em toda oportunidade. E agradecer. Apesar de todos os erros cometidos e da falta de bons resultados, a torcida esteve sempre espetacular.
Após um ano que em nada reflete a história de glórias e grandeza que carregamos, temos consciência da decepção da nossa torcida, que sem dúvidas é o bem maior do Sport Club do Recife.
Erramos. E pedimos desculpas.