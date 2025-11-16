'Erramos e pedimos desculpas': Sport reconhece falhas após rebaixamento para Série B

Jogadores do Sport (Rafael Vieira)

Após uma temporada marcada por falhas de planejamento e maus resultados, o Sport confirmou seu rebaixamento para a Série B e, em nota oficial, pediu desculpas à torcida, reconhecendo falhas no planejamento da temporada. A queda foi oficializada após a goleada sofrida diante do Flamengo na Arena Pernambuco.

Apesar do desempenho ruim, a diretoria destacou o apoio constante da torcida, que permaneceu presente mesmo com o time ocupando a lanterna da Série A desde a terceira rodada. O clube lembrou que a média de público nos jogos superou 15 mil pessoas, ressaltando que o engajamento da torcida é considerado “o bem maior do Sport Club do Recife”.

“Erramos. E pedimos desculpas”, afirmou o clube, que também agradeceu aos torcedores por acompanharem o time durante toda a temporada, apesar de um ano marcado por decepções.

A publicação mostra um momento de reflexão da diretoria, que reconhece que o planejamento da temporada “não deu certo” e expressa o desejo de honrar a história de glórias do clube em temporadas futuras.

Nota oficial do Sport sobre o rebaixamento:

Antes do indispensável e sincero pedido de desculpas, é fundamental reconhecer que o nosso torcedor, apesar da imensa decepção, não deixou de apoiar em nenhum momento.

Mesmo sabendo o que forja ser Sport Club do Recife, é necessário exaltar em toda oportunidade. E agradecer. Apesar de todos os erros cometidos e da falta de bons resultados, a torcida esteve sempre espetacular.

Após um ano que em nada reflete a história de glórias e grandeza que carregamos, temos consciência da decepção da nossa torcida, que sem dúvidas é o bem maior do Sport Club do Recife.

Erramos. E pedimos desculpas.