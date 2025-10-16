Sport confirma jogo contra o Flamengo na Arena de Pernambuco no dia 15 de novembro

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Rafael Vieira/FPF)

O Sport confirmou, na noite desta quinta-feira (16), a realização da partida contra o Flamengo, atrasada e válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. De acordo com nota oficial divulgada pelo clube, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o jogo ocorrerá no dia 15 de novembro (sábado), às 18h30.

O confronto, inicialmente marcado para o dia 13 de novembro, mudou de data por conta de um evento imobiliário programado para o mesmo período no estádio. Durante a semana, o diretor-geral de futebol do Sport, Enrico Ambrogini, reforçou que a prioridade do Sport sempre foi manter a partida em Pernambuco. O Leão informou que o serviço de jogo, com detalhes sobre ingressos, acessos e orientações ao torcedor, será divulgado mais próximo da data do duelo.

O Sport havia explicado que a transferência da partida para a Arena faz parte de um "acordo comercial vantajoso" no valor de R$ 3 milhões, apresentado por uma empresa interessada na renda da partida, mas mantendo o "mando esportivo e o controle da operação do jogo". Em contrato, está previsto que a torcida do Flamengo possa assistir ao jogo nos setores Norte Superior e Norte Inferior.

O embate entre rubro-negros não ocorreu na data original por conta da participação do clube carioca na Copa do Mundo de Clubes, em junho.

Confira nota divulgada pelo Sport:

O Sport Club do Recife informa que recebeu, nesta quinta-feira (16), a confirmação oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quanto à realização da partida contra o Flamengo, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O confronto está confirmado para o dia 15 de novembro, às 18h30, na Arena de Pernambuco.

O serviço de jogo, com informações detalhadas sobre ingressos, acessos e orientações ao torcedor, será divulgado pelo Clube mais próximo da data da partida.