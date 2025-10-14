Diretor do Sport garante que partida contra o Flamengo acontecerá em Pernambuco

Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Rafael Vieira/FPF)

O diretor geral de futebol do Sport, Enrico Ambrogini, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (14) para falar sobre a polêmica envolvendo o local e a data da partida entre Sport e Flamengo, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O dirigente foi enfático ao afirmar que o jogo não sairá de Pernambuco, independentemente das tratativas sobre a mudança de data devido a um conflito de agenda na Arena de Pernambuco, onde está programado um evento imobiliário no mesmo dia do confronto, 13 de novembro.

"Como foi divulgado, a partida tem um contrato já assinado e a questão da data ainda não está definida, então há variáveis nisso. A gente vai chegar já já a uma conclusão. Não vou cravar, mas uma coisa é clara: a partida tem um contrato para que seja na Arena de Pernambuco. Se ela não for, ela não sai aqui do estado, para deixar bem claro, para que ninguém caia em nenhum conto. Essa não é uma possibilidade, não tem a menor chance disso acontecer", garantiu Enrico.

O dirigente também explicou os motivos que levaram o Sport a optar pela Arena de Pernambuco em vez da Ilha do Retiro. Segundo ele, a mudança faz parte de um acordo comercial de R$ 3 milhões, que inclui a ampliação da capacidade de público para um jogo de grande apelo.

"A estratégia, dentre o que já foi veiculado, é sim aumentar a capacidade do estádio, porque a gente quer, em uma partida chave como essa, o maior número de pessoas possível. Temos muita torcida que vai especificamente ver jogos assim, então precisamos acomodar de algum jeito. E, no assunto dinheiro, é a maior bilheteria que um estádio vai fazer", afirmou.

Enrico também rebateu críticas e associou a repercussão negativa à fase ruim da equipe dentro de campo. Atualmente, o Sport tenta negociar com a CBF uma nova data para o duelo, já que a Arena de Pernambuco está reservada para o evento nos dias 13 e 14 de novembro. Caso o jogo precise ser remarcado, o clube evita uma multa de R$ 600 mil por quebra de contrato com a empresa que adquiriu os direitos da operação da partida, valor já pago e utilizado pelo Rubro-negro.

"O Sport já jogou na Arena de Pernambuco, no ano passado jogou até outubro, fez grandes jogos lá dentro, e acho que esse assunto só virou bronca pelo momento esportivo. Tudo hoje é momento esportivo. Se a gente fizer A e acertar, vão falar que tínhamos que ter feito B, porque o momento é ruim. Estamos nesse furacão em que tudo vira notícia porque estamos com problema de resultado de campo", completou.



