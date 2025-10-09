Sport confirma venda do jogo contra Flamengo para Arena e aumenta capacidade para torcida carioca
Em nota, o Leão explica acordo e destaca receita recorde de R$ 3 milhões; torcida do Flamengo poderá ocupar dois setores do estádio
Publicado: 09/10/2025 às 18:45
Arena Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)
O Sport confirmou, em nota oficial divulgada nesta quinta-feira (9), que a partida contra o Flamengo, válida pela 12ª rodada atrasada da Série A do Campeonato Brasileiro, será realizada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O jogo está marcado para o dia 13 de novembro (quinta-feira), às 20h30.
A definição ocorre após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializar a nova data do confronto, adiado anteriormente devido à participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, em junho. A confirmação do clube leonino sobre a mudança de local veio após informação divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.
O clube explicou que a transferência do confronto para a Arena faz parte de um "acordo comercial vantajoso" no valor de R$ 3 milhões, apresentado por uma empresa interessada na renda da partida, mas mantendo o "mando esportivo e o controle da operação do jogo". Em contrato, está previsto que a torcida do clube carioca possa assistir ao jogo nos setores Norte Superior e Norte Inferior.
Com documento assinado no fim de julho, o Sport confirma ter recebido propostas para a venda de mando de campo ou retirar a partida de Pernambuco, mas não chegou a cogitar as possibilidades. De acordo com o Leão, a escolha pela Arena ocorreu exclusivamente por considerar a proposta inédita e altamente vantajosa do ponto de vista financeiro, garantindo ao mesmo tempo a presença de sua torcida.
Em agosto, Raphael Campos, vice-presidente do Sport, havia confirmado o interesse do clube leonino em mandar alguns jogos no estádio localizado em São Lourenço da Mata, mas não detalhou quais seriam os adversários.
Público e renda
A mudança para a Arena de Pernambuco, que comporta mais de 45 mil torcedores, atende a possibilidade de público e renda maiores para a partida, arrecadação recorde. O valor de R$ 3 milhões líquidos já é considerado a maior receita da história do futebol pernambucano em um único jogo, superando o recorde anterior de R$ 1,8 milhão (bruto), obtido no clássico contra o Náutico, pela volta da final do Campeonato Pernambucano de 2024.
A Arena de Pernambuco já recebeu outras partidas do Sport diante do Flamengo, em 2014, 2015, 2016 e 2021.
Confira a nota oficial do Sport na íntegra:
"O Sport Club do Recife informa que decidiu realizar a partida contra o Flamengo, marcada para o dia 13 de novembro, na Arena de Pernambuco. A decisão, que não configura a venda do mando de campo, foi tomada após o Clube receber e aprovar uma proposta no valor de R$ 3 milhões líquidos apresentada por uma empresa interessada na renda da partida. O acordo prevê a participação na precificação dos ingressos e na operação do jogo. O acordo foi firmado no fim de julho, com a ressalva de que a confirmação seria feita após a marcação do jogo pela CBF, fato que ocorreu nesta quinta-feira.
O Clube reforça que em nenhum momento cogitou vender o mando de campo ou retirar a partida de Pernambuco, apesar de ter recebido propostas nesse sentido. A escolha pela Arena ocorreu exclusivamente por considerar a proposta inédita e altamente vantajosa do ponto de vista financeiro, garantindo ao mesmo tempo a presença de seus sócios e torcedores em geral.
O valor recebido pelo Sport se configura como a maior receita já registrada pelo futebol pernambucano em um único jogo. Para efeito de comparação, a maior arrecadação anterior havia sido de R$ 1,8 milhão (bruto), no clássico contra o Náutico, pela final do Campeonato Pernambucano de 2024.
É importante destacar que Sport e Flamengo já se enfrentaram na Arena de Pernambuco em outras quatro oportunidades (2014, 2015, 2016 e 2021). Jogos contra outros clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos e Fluminense, por exemplo, também já foram realizados no estádio.
No acordo firmado, o Sport fez questão de assegurar pontos fundamentais para a preservação da experiência de seu torcedor:
- Participação na operação do jogo;
- Respeito à setorização tradicional da Arena de Pernambuco, com a torcida rubro-negra ocupando os setores habituais;
- Garantia dos check-ins para os sócios;
- Participação na definição da precificação dos ingressos.
Em contrato, está previsto que o espaço destinado à torcida do Flamengo será os setores Norte Superior e Norte Inferior.
O Sport segue atento aos movimentos de mercado para utilizar o estádio de forma pontual, sempre que representar vantagens esportivas e financeiras.
O Leão reafirma seu compromisso de buscar alternativas que fortaleçam o Clube esportiva e financeiramente, sempre com respeito à sua torcida e à sua identidade."