Romarinho evita detalhar questão salarial do Sport, mas pede que "não afete os próximos jogos"

Romarinho, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O atacante Romarinho foi perguntado, em coletiva de imprensa, sobre a questão dos salários dos atletas no mês, e evitou falar muitos detalhes. A resposta, um dia após o empate por 1 a 1 com o Ceará, nesta quarta-feira (15), foi de que o grupo já foi informado pela diretoria sobre a situação financeira.

O camisa 91 também pediu que a questão dos pagamentos não atrapalhe o desempenho do Sport dentro de campo.

"Sobre o salário, a diretoria já conversou com a gente internamente, e isso cabe à diretoria falar. A gente já está com muito problema dentro de campo e isso não cabe a mim vir aqui falar dia, mês ou meses que vão pagar. Já está tudo certo e esperamos que isso não nos afete nos próximos jogos*", declarou Romarinho.

Na última terça-feira (14), o diretor-geral de futebol, Enrico Ambrogini, havia garantido que não há atrasos com atletas nem funcionários. O dirigente reconheceu dificuldades no fluxo de caixa, mas explicou que os pagamentos seguem o cronograma previsto e que o novo modelo de repasse da Liga Forte União (LFU) impactou temporariamente as finanças rubro-negras.

Após o empate com o Ceará, em coletiva na Ilha do Retiro, o técnico Daniel Paulista também foi perguntado sobre o tema, e comentou que "a diretoria já se posicionou e tem corrido atrás para solucionar o quanto antes".

MOMENTO DO SPORT

Dentro de campo, o clima é de tentativa de reação. O empate com o Ceará manteve o Sport na lanterna do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, ainda distante de sair da zona do rebaixamento. Mesmo assim, Romarinho assegura que o grupo segue unido por uma recuperação na reta final.

"O grupo conversa bastante e sabe que é um momento delicado, de que temos que nos fechar para seguir buscando nossa melhora na competição. A gente sabe que está difícil, a cada rodada mais complicado, mas com o nosso trabalho, desempenho e chances que a gente ainda tem, que são mínimas, mas ainda temos, trabalhar para reverter essa situação que está incômoda para a torcida e para nós (jogadores)", destacou o atacante.

Além da união, Romarinho reconheceu que o time precisa evoluir especialmente no setor ofensivo, que vem desperdiçando oportunidades importantes na briga contra o rebaixamento, deixando escapar pontos.

"A gente sabe que estamos devendo. Nosso momento na competição não é bom. Temos que melhorar o quanto antes na parte ofensiva e esperamos voltar a ter um desempenho melhor. Sabemos da nossa qualidade, que nesses últimos jogos tivemos uma evolução muito grande, mas não conseguimos concluir em gols e vitórias. Esperamos melhorar para esse jogo agora contra o Inter e sair com a vitória", completou.

PRÓXIMO JOGO

O Sport volta a campo no domingo (19), às 18h30, quando enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada da Série A. O confronto é tratado como decisivo para as esperanças do time em escapar do rebaixamento e iniciar uma arrancada nas rodadas finais do campeonato.