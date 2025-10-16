Romarinho evita detalhar questão salarial do Sport, mas pede que "não afete os próximos jogos"
Atacante reconhece momento crítico do Leão para escapar do rebaixamento, mas reforça trabalho buscar reação nas últimas rodadas
Publicado: 16/10/2025 às 18:27
Romarinho, atacante do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)
O atacante Romarinho foi perguntado, em coletiva de imprensa, sobre a questão dos salários dos atletas no mês, e evitou falar muitos detalhes. A resposta, um dia após o empate por 1 a 1 com o Ceará, nesta quarta-feira (15), foi de que o grupo já foi informado pela diretoria sobre a situação financeira.
O camisa 91 também pediu que a questão dos pagamentos não atrapalhe o desempenho do Sport dentro de campo.
"Sobre o salário, a diretoria já conversou com a gente internamente, e isso cabe à diretoria falar. A gente já está com muito problema dentro de campo e isso não cabe a mim vir aqui falar dia, mês ou meses que vão pagar. Já está tudo certo e esperamos que isso não nos afete nos próximos jogos*", declarou Romarinho.
Na última terça-feira (14), o diretor-geral de futebol, Enrico Ambrogini, havia garantido que não há atrasos com atletas nem funcionários. O dirigente reconheceu dificuldades no fluxo de caixa, mas explicou que os pagamentos seguem o cronograma previsto e que o novo modelo de repasse da Liga Forte União (LFU) impactou temporariamente as finanças rubro-negras.
Após o empate com o Ceará, em coletiva na Ilha do Retiro, o técnico Daniel Paulista também foi perguntado sobre o tema, e comentou que "a diretoria já se posicionou e tem corrido atrás para solucionar o quanto antes".
MOMENTO DO SPORT
Dentro de campo, o clima é de tentativa de reação. O empate com o Ceará manteve o Sport na lanterna do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, ainda distante de sair da zona do rebaixamento. Mesmo assim, Romarinho assegura que o grupo segue unido por uma recuperação na reta final.
"O grupo conversa bastante e sabe que é um momento delicado, de que temos que nos fechar para seguir buscando nossa melhora na competição. A gente sabe que está difícil, a cada rodada mais complicado, mas com o nosso trabalho, desempenho e chances que a gente ainda tem, que são mínimas, mas ainda temos, trabalhar para reverter essa situação que está incômoda para a torcida e para nós (jogadores)", destacou o atacante.
Além da união, Romarinho reconheceu que o time precisa evoluir especialmente no setor ofensivo, que vem desperdiçando oportunidades importantes na briga contra o rebaixamento, deixando escapar pontos.
"A gente sabe que estamos devendo. Nosso momento na competição não é bom. Temos que melhorar o quanto antes na parte ofensiva e esperamos voltar a ter um desempenho melhor. Sabemos da nossa qualidade, que nesses últimos jogos tivemos uma evolução muito grande, mas não conseguimos concluir em gols e vitórias. Esperamos melhorar para esse jogo agora contra o Inter e sair com a vitória", completou.
PRÓXIMO JOGO
O Sport volta a campo no domingo (19), às 18h30, quando enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada da Série A. O confronto é tratado como decisivo para as esperanças do time em escapar do rebaixamento e iniciar uma arrancada nas rodadas finais do campeonato.