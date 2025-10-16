Torcedor símbolo do Sport sofre com erro na entrada da Ilha do Retiro; clube se desculpa

Torcedor do Sport premiado pela Fifa teve problema para entrar no estádio antes da partida contra o Ceará

Marivaldo, torcedor símbolo do Sport (Divulgação/Sport)

Um episódio que expôs descaso, falta de organização e desrespeito com quem representa a instituição. O torcedor símbolo do Sport, Marivaldo, viveu uma situação constrangedora na noite da última quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, ao ser impedido na entrada do estádio momentos antes do confronto entre Sport e Ceará, válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Conhecido por caminhar cerca de 60 km de ida e mais 60 km de volta, da cidade de Pombos, na Zona da Mata de Pernambuco, até o estádio do Sport para acompanhar os jogos do clube, Marivaldo foi homenageado em 2020 com o Fifa Fan Award, prêmio concedido ao melhor torcedor do mundo. Desde então, ele tem acesso garantido aos jogos do Leão da Ilha.

Na quarta-feira, no entanto, o torcedor foi impedido de entrar no estádio, mesmo tendo comparecido à Secretaria Social do clube para fazer o check-in de acesso antes da partida. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Marivaldo é barrado em uma das catracas e, em seguida, um torcedor compra um ingresso para que ele possa entrar no estádio.

Visivelmente emocionado e revoltado, Marivaldo desabafou diante das câmeras. “Eu cheguei ontem, fui na secretaria, falei com a moça. Ela pegou meu CPF e disse que estava tudo certo. Aí chega hoje, não sei o que aconteceu, cheguei na catraca, não tem ingresso. Para que prêmio de melhor torcedor do mundo? Isso é uma humilhação. A diretoria quer destruir o clube”, declarou.

Enquanto essa gestão coloca o nome do Sport na lata do lixo, envergonhando sempre, Marivaldo levou nosso nome ao mundo todo do futebol, contudo é assim que tratam ele. Respeitem a nossa história. Tem que ser POR AMOR AO SPORT. pic.twitter.com/vvh6cmDba0 — Leonardo Cruz (@leonardodpgcruz) October 15, 2025

Nota oficial do clube

Diante da repercussão negativa nas redes sociais, o Sport divulgou uma nota de esclarecimento, na qual reconheceu que houve uma falha no processo de check-in realizado por Marivaldo na secretaria do clube.

"O problema foi identificado às 19h33 e a equipe de operações de jogo foi prontamente acionada. Um torcedor, Yuri Silva Monteiro, adquiriu um ingresso para viabilizar a entrada de Marivaldo, que acessou o estádio às 19h49", informou o clube.

Na nota, o Sport pediu desculpas publicamente a Marivaldo, agradeceu ao torcedor que ajudou no momento de dificuldade e garantiu o ressarcimento do valor pago. Além disso, reforçou que Marivaldo segue tendo acesso livre e permanente à Ilha do Retiro.

Repercussão e solidariedade

O episódio gerou forte comoção e revolta entre torcedores nas redes sociais, que classificaram o ocorrido como uma falta de respeito com um dos maiores símbolos da paixão rubro-negra. Diversas mensagens de apoio a Marivaldo foram publicadas, e muitos exigem que o clube adote medidas para que falhas como essa não se repitam.

