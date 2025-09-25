Nova camisa azul do Sport faz sucesso e se aproxima de 10 mil unidades vendidas

Camisa azul do Sport, terceira da temporada (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport divulgou o sucesso imediato do lançamento de sua nova terceira camisa. O modelo azul, criado em homenagem à cidade do Recife, caiu nas graças da torcida rubro-negra e, em menos de uma semana, já está prestes a alcançar a marca de 10 mil unidades vendidas.

A estreia em campo aconteceu no último domingo (21), na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, pela 24ª rodada da Série A, na Ilha do Retiro. De acordo com o clube, as lojas oficiais registraram estoques reduzidos devido à forte procura, que ganhou ainda mais intensidade após o triunfo diante da equipe paulista.

"Existia uma grande expectativa pela história que essa camisa carrega, pelos detalhes, pela inovação e pelo carinho que temos pela cidade do Recife. Essa expectativa foi superada em muito. A torcida do Sport sempre chega junto nos lançamentos, mas essa primeira semana já mostra que este uniforme entra para a lista dos que alcançam uma aceitação muito acima da média", destacou o vice-presidente de Marketing do Sport, Eduardo Arruda.

Inspirada no mar da capital pernambucana, conhecida como a "Veneza Brasileira", a camisa apresenta duas tonalidades de azul em sua divisão central. Entre os detalhes, o escudo traz o Leão em destaque, enquanto a barra exibe um patch com o brasão do Recife e o ano de fundação da cidade, 1537, em dourado. Já a gola carrega o lema "Virtus et Fides" (Força e Fé), acompanhado das bandeiras do Sport e da capital.

Diante da alta demanda, o clube optou por liberar a peça também em outras lojas de material esportivo do Recife, além de ampliar a oferta no e-commerce. As vendas online superaram em mais de 60% a expectativa inicial. Com o sucesso, uma nova remessa já foi solicitada e deve chegar em breve às lojas oficiais.