Sport bate Corinthians e volta a vencer na Ilha do Retiro após seis meses

Sport venceu o Corinthians na Ilha (Sandy James/DP )

A camisa azul deu sorte! Estreando o terceiro uniforme, o Sport voltou a vencer um jogo dentro dos seus domínios após seis meses. O Leão bateu o Corinthians por 1 a 0 neste domingo (21), na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última vitória rubro-negra na Ilha havia sido na semifinal do Campeonato Pernambucano, contra o Santa Cruz, dia 8 de março - 13 jogos no período.

O único gol do jogo foi de Matheusinho, aos quatro minutos do segundo tempo, em linda jogada, na qual deixou três adversários pelo caminho.

O Leão chegou aos 14 pontos, ainda na lanterna e agora a nove pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento, o Santos, que tem 23 pontos. O Corinthians tem 29 pontos e está em décimo. O Leão volta a campo sábado (27), fora de casa, contra o Fortaleza.

???????????????????????????????????? ???? ?????????????????! ???? Com gol de Matheusinho, o Sport derrota o Corinthians na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro! VAMOS, SPORT! ???? pic.twitter.com/HdjXdwKOkw — Sport Club do Recife (@sportrecife) September 21, 2025

O JOGO

Sem Lucas Lima, suspenso pelo terceiro cartão amarelo pela 3ª vez, o técnico Daniel Paulista optou por Hyoran no meio de campo. Nas laterais, duas novidades: Aderlan e o estreante Luan Cândido. No Corinthians, Dorival Júnior repetiu a formação com três zagueiros, com a as ausências dos estrangeiros Depay, Garro e Carrillo.

A primeira boa jogada ofensiva foi do Sport. Aos oito minutos, Matheusinho chutou de fora da área, a bola desviou em André Ramalho e raspou a trave de Hugo Souza. Logo em seguida, uma ducha de água fria no Leão. Aos 10 minutos, após sequência de escanteios, Derik desviou de cabeça e Zé Lucas empurrou para o fundo da rede. Mas após sinalização do VAR, o árbitro Savio Pereira Sampaio (DF) invalidou o gol. O juiz interpretou que Luan Cândido, impedido por centímetros, fez carga no zagueiro André Ramalho, que caiu antes de a bola chegar em Zé Lucas.

Após o gol anulado do Sport, o jogo ficou morno. Só voltou em um grande susto para os rubro-negros. Aos 31, Zé Lucas errou o passe na entrada da área. Breno Bidon arrematou e carimbou a trave do estático goleiro Gabriel. E o Timão acordou e logo depois Vitinho soltou um petardo, obrigando Gabriel a fazer boa defesa. O Leão até respondeu, mas teve gol anulado aos 40. Derik recebeu de Matheusinho e tocou na saída de Hugo Souza, mas estava impedido. O primeiro tempo ainda teve um chutaço de Martínez de fora da área, que raspou a trave do goleiro leonino.

SEGUNDO TEMPO

Os dois times voltaram sem mudanças para a etapa complementar. O que foi alterado foi o placar. Logo aos quatro minutos, Matheusinho fez um gol de placa. Ele recebeu na entrada da área de Zé Lucas, driblou três adversários e mandou para o fundo da rede: Sport 1 a 0.

O Corinthians se lançou mais ao ataque e chegou a assustar com o atacante Yuri Alberto. Mas foi do Leão a grande chance de balançar de novo a rede. Aos 15, em rápido contra-ataque, Léo Pereira deixou Matheusinho livre, mas na hora de se consagrar de vez, o meia-atacante quis dar uma cavadinha e Hugo Souza defendeu.

O jogo ficou lá e cá e os dois técnicos renovaram o fôlego das equipes. No Timão, Dorival Júnior desfez o sistema com três zagueiros e colocou o jovem Thalles Magno. No Leão, Daniel Paulista tirou Matheusinho e Hyoran e colocou Atencio e Barletta.

Com o time bem ofensivo, o Corinthians apertou na reta final. Aos 45, uma confusão entre Derik e Matheus Bidu deixou o jogo paralisado por quatro minutos. Mas o Leão segurou a vitória bravamente.



FICHA DA PARTIDA

SPORT 1X0 CORINTHIANS

SPORT: Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Zé Lucas (Lucas Kal), Rivera e Hyoran (Atencio), Matheusinho (Barletta), Léo Pereira (Igor Cariús) e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

CORINTHIANS: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Anglieri (Ranieli); Matheuzinho (Hugo), Maycon (Romero) José Martínez (Thalles Magno), Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho (Dieguinho) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Gol: Matheusinho (4'/2º)

Amarelos: Ramon, Matheusinho, Gabriel, Derik, Zé Lucas e Barletta (Spo); Matheus Bidu (Cor).

Público: 26.504.

Renda: R$ 1.776.835,00