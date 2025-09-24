Sport encara o Fortaleza como chance decisiva de reagir na luta contra o rebaixamento

Sport x Fortaleza, jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão 2025 (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport entra em campo neste sábado (27), às 16h, na Arena Castelão, enxergando no confronto com o Fortaleza uma oportunidade crucial para reagir na luta contra o rebaixamento. A vitória sobre o Corinthians, na rodada passada, colocou uma nova dose de confiança ao time de Daniel Paulista, que ainda ocupa a última posição do Brasileirão com 14 pontos.

Diante do penúltimo colocado, um triunfo pode encurtar a diferença e recolocar o Leão da Ilha na briga para deixar a lanterna, passo para quem quer escapar da queda à Segunda Divisão.

O peso do jogo cresce ainda mais pelo caráter de confronto direto. O Fortaleza soma 18 pontos e também vê no duelo a chance de se aproximar da saída da zona de rebaixamento. A primeira parcial de público aponta mais de 16 mil ingressos vendidos, o que promete clima de decisão na Arena Castelão. A última vitória do Sport sobre o rival aconteceu em 2020, e desde então são oito jogos de jejum, tabu que a equipe pernambucana quer quebrar.

FASE RUIM DO ADVERSÁRIO

O desempenho recente reforça o contraste das situações. O Fortaleza venceu apenas uma vez nos últimos dez jogos, incluindo eliminações dolorosas, como a da Libertadores diante do Vélez Sarsfield. Já o Sport, mesmo com campanha irregular, vem de triunfo diante do Corinthians, resultado que colocou fim a um jejum de seis meses sem vencer em casa e trouxe ânimo novo para a reta final da Série A.

O primeiro encontro entre as equipes neste Brasileirão, válido pela 6ª rodada, terminou em empate sem gols e foi marcado por polêmica. Um lance em que os jogadores do Fortaleza alegaram gol não validado gerou oito minutos de análise do VAR, mas a arbitragem decidiu não confirmar o lance por falta de clareza. Desde então, a situação de ambos se agravou, e agora Sport e Fortaleza vivem realidades semelhantes na zona de degola.

MUDANÇAS NAS EQUIPES

A partida deste sábado simboliza mais do que um clássico nordestino. É a chance de o Sport iniciar uma arrancada histórica para evitar o rebaixamento e dar novo fôlego a um elenco em reconstrução. Para Daniel Paulista, o desafio é repetir a organização e entrega mostradas contra o Corinthians e transformar o duelo direto em ponto de virada para o Rubro-Negro no Brasileirão.

No banco de reservas, o confronto também ganha contornos especiais. O Fortaleza vive um início de trabalho com o argentino Martín Palermo, terceiro treinador da temporada após as saídas de Juan Pablo Vojvoda e Renato Paiva. Do outro lado, Daniel Paulista tenta consolidar seu estilo no Sport, que também passou por mudanças no comando técnico neste ano, com as passagens de Pepa e António Oliveira.



