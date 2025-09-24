Com retornos e desfalque, Sport ajusta o meio-campo para duelo com o Fortaleza

Elenco do Sport durante treinamento no CT José de Andrade Médicis (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport entra em campo no sábado (27), às 16h, na Arena Castelão, para enfrentar o Fortaleza pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição com 14 pontos, o Leão da Ilha chega com um certo alívio pela vitória sobre o Corinthians, no Recife, e busca um resultado que possa encurtar a diferença para sair da última colocação, posição ocupada desde a 3ª rodada.

A principal novidade para o duelo está no meio-campo. Suspensos no triunfo diante do Timão, Lucas Lima e Pedro Augusto voltam a ficar à disposição do técnico Daniel Paulista. Ambos já tiveram passagem pelo Fortaleza e agora reforçam o Rubro-Negro em um momento crucial da temporada. Por outro lado, o volante Zé Lucas, titular absoluto, está fora por suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.

Com esse cenário, Daniel Paulista tem alternativas para reorganizar o setor. Hyoran, que substituiu Lucas Lima na rodada passada, ganhou elogios do treinador em coletiva e pode seguir como opção: "O Hyoran fez por merecer a oportunidade que teve hoje (contra o Corinthians), acho que contribuiu e fez aquilo que nós esperávamos dentro de campo”, destacou o comandante leonino.

Rivera, parceiro habitual de Zé Lucas, deve permanecer no time e soma regularidade com 30 jogos na temporada.

Além das mudanças imediatas, o técnico acompanha de perto a recuperação de Sérgio Oliveira. O meio-campista português, que trata lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, iniciou a transição física na última semana e participou de atividades com bola no CT. Apesar da evolução, o atleta ainda não tem prazo para retorno oficial.

O jogo contra o Fortaleza, rival direto no recorte regional, ganha forte expectativa para o Sport. Atualmente, o Leão do Pici também está na luta para não cair de divisão, ocupando a vice-lanterna da Série A. O setor de meio-campo, agora com o retorno de peças experientes e jovens que buscam espaço, será determinante para manter o fôlego da equipe na luta contra o rebaixamento. Nos últimos 10 jogos, venceu apenas um.