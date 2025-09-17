Sport lança nova terceira camisa azul inspirada na bandeira do Recife

Expectativa no clube é que a estreia do novo uniforme aconteça no domingo (21), contra o Corinthians, na Ilha do Retiro

Camisa azul do Sport (Paulo Paiva/ Sport Club do Recife)

O Sport apresentou, nesta quarta-feira (17), o seu novo uniforme 3 para a temporada 2025/26. Em parceria com a Umbro, a peça tem inspiração na bandeira do Recife, com a cor azul. A estreia deve acontecer já no próximo domingo (20), diante do Corinthians, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Brasileirão.



A camisa possui a temática do mar da capital pernambucana, conhecida como a "Veneza Brasileira". O uniforme é dividido ao meio em duas tonalidades de azul. Outro destaque é o escudo, que traz o Leão como símbolo.

O uniforme também conta com um patch na barra com o brasão do Recife e o ano de fundação da cidade, 1537, em dourado. Já na gola, o lema "Virtus et Fides" (Força e Fé) aparece acompanhado das bandeiras do Sport e da capital.

O novo uniforme estará disponível nas lojas oficiais do Sport a partir desta quinta-feira (18). Como de costume, serão lançadas as versões Jogador e Torcedor, com preços distintos e acabamentos diferentes. A versão Torcedor será comercializada nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil, com adaptações no tecido, nas mangas, na barra e na gola.

A nova camisa pode marcar também um momento de despedida da Umbro, fornecedora de material esportivo do Leão. O contrato com a marca inglesa se aproxima do fim, e o clube já negocia com outras empresas para assumir a produção de uniformes a partir da próxima temporada.