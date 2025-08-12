diariodepernambuco.com.br
Sport
SPORT

Gabriel e Matheusinho, do Sport, entram na seleção da 19ª rodada da Série A

Os dois atletas foram fundamentais na vitória rubro-negra sobre o Grêmio

Gabriel Farias

Publicado: 12/08/2025 às 17:59

Goleiro Gabriel Vasconcelos e o meia-atacante Matheusinho, jogadores do Sport/Paulo Paiva/Sport Recife

Goleiro Gabriel Vasconcelos e o meia-atacante Matheusinho, jogadores do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a primeira do Sport na competição, o goleiro Gabriel Vasconcelos e o meia-atacante Matheusinho se destacaram com a camisa rubro-negra e foram selecionados para a Seleção da Rodada do Prêmio Bola de Prata, da ESPN.

Matheusinho foi o autor do único gol da partida, em Porto Alegre, garantindo o primeiro triunfo do Leão após 19 jogos na temporada. Já Gabriel foi decisivo durante o confronto, fechando a meta leonina e impedindo que a equipe gaúcha tirasse os três pontos do clube pernambucano. No duelo do último domingo (10), o goleiro realizou seis defesas.

PRÓXIMO JOGO DO SPORT

Buscando reação na luta contra o rebaixamento, o Sport enfrenta o São Paulo na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para sábado (16), às 18h30. Com nove pontos e ainda na lanterna da tabela, o Leão chega ao confronto com uma sequência de quatro jogos de invencibilidade.


Goleiro Gabriel Vasconcelos e o meia-atacante Matheusinho, jogadores do Sport
Equipe do Sport em vitória sobre o Grêmio na 19ª rodada da Série A
Sport venceu o Grêmio em Porto Alegre
Recife, PE, 02/08/2025 - SPORT X BAHIA - Na tarde deste sábado(02), a equipe do Sport recebeu a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Matheusinho
Matheusinho, meia-atacante do Sport
Matheusinho, meia-atacante do Sport
Recife, PE, 20/07/2025 - SPORT X BOTAFOGO - Na tarde deste domingo(20), a equipe do Sport recebeu a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Gabriel Goleiro do Sport
Goleiro Gabriel Vasconcelos anunciado no Sport

