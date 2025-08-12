Gabriel e Matheusinho, do Sport, entram na seleção da 19ª rodada da Série A

Goleiro Gabriel Vasconcelos e o meia-atacante Matheusinho, jogadores do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a primeira do Sport na competição, o goleiro Gabriel Vasconcelos e o meia-atacante Matheusinho se destacaram com a camisa rubro-negra e foram selecionados para a Seleção da Rodada do Prêmio Bola de Prata, da ESPN.

Matheusinho foi o autor do único gol da partida, em Porto Alegre, garantindo o primeiro triunfo do Leão após 19 jogos na temporada. Já Gabriel foi decisivo durante o confronto, fechando a meta leonina e impedindo que a equipe gaúcha tirasse os três pontos do clube pernambucano. No duelo do último domingo (10), o goleiro realizou seis defesas.

PRÓXIMO JOGO DO SPORT



Buscando reação na luta contra o rebaixamento, o Sport enfrenta o São Paulo na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para sábado (16), às 18h30. Com nove pontos e ainda na lanterna da tabela, o Leão chega ao confronto com uma sequência de quatro jogos de invencibilidade.



