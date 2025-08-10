Sport derrota Grêmio fora de casa e volta a vencer após 19 jogos e 141 dias

Sport bateu o Grêmio por 1 a 0 e quebrou um jejum de mais de quatro meses sem vitória

Sport venceu o Grêmio (Paulo Paiva/Sport)

Até que enfim saiu a primeira vitória do Sport no Campeonato Brasileiro da Série A 2025. Neste domingo (10), o Leão bateu o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, em jogo válido pela 19ª rodada da competição. Como tem dois jogos a menos, o Rubro-negro precisou de 17 jogos para conquistar o seu primeiro resultado positivo na elite nacional deste ano.

O Leão volta a saber o que é comemorar uma vitória após mais de quatro meses. O último triunfo tinha sido no dia 22 de março, no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano, contra o Retrô. De lá para cá foram 141 dias e 19 jogos de jejum, sendo 17 pelo Brasileirão.

Com os três pontos, os pernambucanos chegaram aos nove pontos ganhos, mas estão a nove pontos de sair da zona de rebaixamento. O próximo adversário do Sport é o São Paulo, no próximo sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro.

FIIIIIIM DE JOGO! VITÓRIA RUBRO-NEGRA! Matheusinho marca seu primeiro gol com a camisa do Leão e faz Grêmio 0x1 Sport, fora de casa!#GRExSPT #SportNoBrasileiro pic.twitter.com/scLQXkjNdj — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 11, 2025

O JOGO

No duelo deste domingo, o treinador Daniel Paulista resolveu mexer no time titular. Um dos poucos destaques do Sport nas primeiras rodadas, o atacante Barletta caiu de rendimento e acabou perdendo a vaga, com Léo Pereira ganhando uma chance de iniciar a partida. Com as duas equipes precisando vencer para conseguir respirar na competição, o jogo não engrenou no primeiro tempo. Com mais posse de bola, o Grêmio seguia com um futebol burocrático. Num resumo, duas chances claras, uma para cada lado.

No lado gremista, aos 27 minutos, Cristian Oliveira fez bela jogada e cruzou voltando para Riquelme, que finalizou rasteiro para grande defesa de Gabriel. A resposta do Sport não demorou. Um minuto depois, Léo Pereira driblou Camilo e chutou de esquerda, com pouco ângulo, para a boa defesa de Volpi.

No segundo tempo, somente o Sport voltou do vestiário. Com apenas um minuto, Derik Lacerda enfiou para Léo Pereira, que bateu cruzado para fora’ e perdeu boa chance. Mas, aos cinco minutos, em novo contra-ataque, o Leão desceu rápido e Léo Pereira cruzou rasteiro para Matheusinho na segunda trave escorar para o gol e abrir o placar.

O gol acordou o Grêmio, mas foi a vez do goleiro rubro-negro Gabriel Vasconcelos se destacar. Aos nove minutos, Cristian Oliveira parou no arqueiro. Aos 21, Braithwaite finalizou e Gabriel defendeu com os pés. Aos 31, Carlos Vinícius também tentou, mas parou em Gabriel. O Sport em nenhum momento deixou de atacar e perdeu algumas boas oportunidades. Aos 33 e aos 34, Derik Lacerda e Barletta, respectivamente, desperdiçaram algumas boas chances. No finalzinho, por pouco o Grêmio não empatou, mas a vitória foi mesmo rubro-negra.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6 < >



FICHA DO JOGO

GRÊMIO 0

Tiago Volpi; Camilo (Villasanti), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Amuzu), Edenilson (Aravena) e Riquelme (Cristaldo); Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera (Carlos Vinícius). Técnico: Mano Menezes.

Sport 1

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas (João Silva) e Lucas Lima; Léo Pereira (Barletta), Matheusinho (Pedro Augusto) e Derik (Pablo). Técnico: Daniel Paulista.

Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre/RS)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (ambos do RJ)

Gol: Matheusinho (aos 5 do 2ºT)

Cartões amarelos: Alysson, Braithwaite (G)