Jogadores do Sport ressaltam alívio com a primeira vitória na Série A

Zagueiro Rafael Thyere e atacante Matheusinho falaram sobre evolução do time do Sport na elite nacional

Gustavo Luccheci

Publicado: 10/08/2025 às 23:39

Jogadores comemoram o gol da vitória do Sport em Porto Alegre/Paulo Paiva/SCR

Jogadores comemoram o gol da vitória do Sport em Porto Alegre (Paulo Paiva/SCR)

Tirou uma tonelada de costas. Essa pode ser a definição do que o Sport sentiu após a vitória contra o Grêmio, neste domingo (10). Sendo a primeira vitória na Série A de 2025 , os jogadores do Leão deixaram claro que a evolução do ritmo havia ocorrido nas últimas rodadas, mas era fundamental que essa vitória fosse revelada.

"É uma sensação muito boa. Como pessoas, vemos um peso muito grande. Nossos últimos jogos como pessoas evoluem, mas sempre falta algum detalhe. Mas vamos fazer um grande jogo. Ainda temos muita coisa para fazer como pessoas, mas seguimos firmes e fortes buscando o melhor", disse o zagueiro Rafael Thyere, que renovou seu contrato com o Leão no final de 2026.

Autor do gol da vitória, o atacante Matheusinho aproveitou o Dia do Sertão para dedicar o gol à sua equipe. Incansável, o jogador foi peça fundamental neste primeiro triunfo leonino na Série A.

"Dedico este gol ao meu país. Quando jogo, é o espírito do nosso tempo. Desde que cheguei aqui, percebi que as pessoas estão em crescendo. Não podemos sair dessa situação. São quatro jogos em que o tempo está crescendo e precisamos continuar evoluindo", disse Matheusinho.

Questionado sobre o uso do ritmo na final, o atacante respondeu que isso é mais um ponto do que a evolução do ritmo. "À medida que as pessoas se esforçam o suficiente todos os dias para evoluir na finalização, e graças a Deus, teremos a chance que temos", concluiu.

 

Sport venceu o Grêmio em Porto Alegre
Sport venceu o Grêmio em Porto Alegre
Sport venceu o Grêmio em Porto Alegre
Sport venceu o Grêmio em Porto Alegre
Jogadores comemoram o gol da vitória do Sport em Porto Alegre
Sport venceu o Grêmio em Porto Alegre

Sport venceu o Grêmio em Porto Alegre (Paulo Paiva/Sport)
Sport venceu o Grêmio em Porto Alegre (Paulo Paiva/Sport)
Sport venceu o Grêmio em Porto Alegre (Paulo Paiva/Sport)
Sport venceu o Grêmio em Porto Alegre (Paulo Paiva/Sport )
Jogadores comemoram o gol da vit&oacute;ria do Sport em Porto Alegre (Paulo Paiva/SCR)
Sport venceu o Grêmio em Porto Alegre (Paulo Paiva/Sport)

