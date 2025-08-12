Sport divulga parcial com 12 mil ingressos vendidos para jogo contra o São Paulo
O Sport divulgou a primeira parcial do duelo do próximo sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro
Publicado: 12/08/2025 às 14:38
Torcida do Sport em vibração de gol (Rafael Vieira / DP Foto)
O Sport tem expectativa de casa cheia para o próximo duelo do Campeonato Brasileiro da Série A. Nesta terça-feira (12), o clube leonino divulgou a primeira parcial com 12 mil ingressos vendidos para o duelo contra o São Paulo. As equipes se enfrentam no próximo sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da competição nacional.
Os ingressos para a partida podem ser adquiridos através do site oficial do clube. As entradas estão sendo vendidas em dois lotes. O primeiro, com valor promocional a partir de R$ 20,00, estará disponível até sexta-feira (15). No dia do jogo, os preços retornam ao valor padrão.
Valores dos ingressos:
Promocional – Lote 1 (até 15/08)
Cadeiras Central: R$ 70
Assento Especial: R$ 40
Cadeiras Ampliação: R$ 50
Sociais: R$ 30
Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
Arquibancada Frontal: R$ 30
Sócio
Cadeiras Central: R$ 80
Assento Especial: R$ 50
Cadeiras Ampliação: R$ 60
Sociais: R$ 50
Arquibancada Sede: R$ 80
Arquibancada Frontal: R$ 50
Não sócio
Cadeiras Central: R$ 160
Assento Especial: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 120
Arquibancada Sede: R$ 160
Arquibancada Frontal: R$ 100
Ilha Lounge: R$ 200 (pré-venda)
Proprietário
Cadeiras Central: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 100
Assento Especial: R$ 100
Proprietário e sócio
Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Visitante
Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)