Sport divulga parcial com 12 mil ingressos vendidos para jogo contra o São Paulo

O Sport divulgou a primeira parcial do duelo do próximo sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro

Caio Antunes

Publicado: 12/08/2025 às 14:38

Torcida do Sport em vibração de gol/Rafael Vieira / DP Foto

Torcida do Sport em vibração de gol (Rafael Vieira / DP Foto)

O Sport tem expectativa de casa cheia para o próximo duelo do Campeonato Brasileiro da Série A. Nesta terça-feira (12), o clube leonino divulgou a primeira parcial com 12 mil ingressos vendidos para o duelo contra o São Paulo. As equipes se enfrentam no próximo sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da competição nacional.

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos através do site oficial do clube. As entradas estão sendo vendidas em dois lotes. O primeiro, com valor promocional a partir de R$ 20,00, estará disponível até sexta-feira (15). No dia do jogo, os preços retornam ao valor padrão.

Valores dos ingressos:

Promocional – Lote 1 (até 15/08)

Cadeiras Central: R$ 70
Assento Especial: R$ 40
Cadeiras Ampliação: R$ 50
Sociais: R$ 30
Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
Arquibancada Frontal: R$ 30

Sócio


Cadeiras Central: R$ 80
Assento Especial: R$ 50
Cadeiras Ampliação: R$ 60
Sociais: R$ 50
Arquibancada Sede: R$ 80
Arquibancada Frontal: R$ 50

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160
Assento Especial: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 120
Arquibancada Sede: R$ 160
Arquibancada Frontal: R$ 100
Ilha Lounge: R$ 200 (pré-venda)

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 100
Assento Especial: R$ 100

Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Visitante

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

 

 

