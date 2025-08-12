Sport divulga parcial com 12 mil ingressos vendidos para jogo contra o São Paulo

O Sport divulgou a primeira parcial do duelo do próximo sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro

Torcida do Sport em vibração de gol (Rafael Vieira / DP Foto)

O Sport tem expectativa de casa cheia para o próximo duelo do Campeonato Brasileiro da Série A. Nesta terça-feira (12), o clube leonino divulgou a primeira parcial com 12 mil ingressos vendidos para o duelo contra o São Paulo. As equipes se enfrentam no próximo sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da competição nacional.

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos através do site oficial do clube. As entradas estão sendo vendidas em dois lotes. O primeiro, com valor promocional a partir de R$ 20,00, estará disponível até sexta-feira (15). No dia do jogo, os preços retornam ao valor padrão.

Valores dos ingressos:

Promocional – Lote 1 (até 15/08)

Cadeiras Central: R$ 70

Assento Especial: R$ 40

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)

Arquibancada Frontal: R$ 30

Sócio



Cadeiras Central: R$ 80

Assento Especial: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 60

Sociais: R$ 50

Arquibancada Sede: R$ 80

Arquibancada Frontal: R$ 50

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Assento Especial: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 120

Arquibancada Sede: R$ 160

Arquibancada Frontal: R$ 100

Ilha Lounge: R$ 200 (pré-venda)

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100

Assento Especial: R$ 100

Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Visitante

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)