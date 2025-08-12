Chico encaminha saída do Sport para jogar em time de Israel

Chico, zagueiro do Sport (Paulo Paiva/ Sport)

O zagueiro Chico está deixando o Sport rumo ao futebol de Israel, onde defenderá o Hapoel Tel Aviv, clube da primeira divisão do país. O atleta, de 26 anos, viajou para realizar exames médicos e, caso seja aprovado, não atuará mais pelo Rubro-Negro na sequência da Série A.

A negociação foi firmada por empréstimo, com compensação financeira ao Sport e opção de compra ao término do vínculo. O Hapoel Tel Aviv, que já havia apresentado uma proposta nos últimos dias, recusada inicialmente pela gestão leonina, aumentou os valores para garantir a contratação. Diante da nova oferta, o defensor solicitou a liberação para deixar o clube pernambucano.

Com contrato válido até o fim de 2026, Chico disputou 28 partidas nesta temporada, a maioria como titular. Além de atuar como zagueiro, também foi utilizado na lateral esquerda, inclusive na final do Campeonato Pernambucano. Em 2025, marcou um gol e deu uma assistência. A última vez que o defensor entrou em campo foi na derrota para o Botafogo, na Ilha do Retiro, na 15ª rodada do Brasileirão.

Revelado nas categorias de base do clube, Chico estreou profissionalmente em 2017 e soma 150 jogos pelo time principal. Em 2023, chegou a ser emprestado ao Novorizontino, mas retornou ao Sport, onde já balançou as redes seis vezes vestindo a camisa rubro-negra.

Recentemente, o defensor perdeu espaço na equipe titular para Ramon Menezes, recém-chegado ao clube e que passou a formar dupla de zaga com o capitão Rafael Thyere. Ainda assim, Chico permanecia sendo uma peça valorizada no elenco e opção para o técnico Daniel Paulista.