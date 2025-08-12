Após vitória, jogadores do Sport são recebidos no aeroporto pelos torcedores rubro-negros

O Sport venceu o Grêmio por 1 a 0, em partida válida pela 19ª rodada da Série A do Brasileiro

Torcedores do Sport apoiam chegada do clube após a vitória contra o Grêmio (Paulo Paiva/Sport)

Na última segunda-feira (11), o elenco do Sport desembarcou no Aeroporto de Jaboatão dos Guararapes, retornando de Porto Alegre, após conquistar sua primeira vitória na Série A do Brasileiro contra o Grêmio. Os jogadores foram recebidos com muito apoio e carinho pelos torcedores rubro-negros, aliviando a pressão vivida na temporada, com distribuição de autógrafos e gritos de apoio.

O Sport venceu o Grêmio por 1 a 0, na 19ª rodada da Série A de 2025 e pôs fim ao maior jejum de sua história, eram 19 partidas sem vencer, sendo seis empates e treze derrotas. Agora a equipe rubro-negra encara no próximo sábado (16), o time do São Paulo na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da primeira divisão.

Os membros do time rubro-negro que vivem momentos de tensão, devido a péssima fase que o clube se encontra, foram recebidos com muito apoio e carinho dos torcedores, o que é primordial para o psicológico do time. Com o apoio dos torcedores, o Sport pode batalhar e tentar ao máximo escapar do rebaixamento.

PRÓXIMO JOGO

No próximo sábado (16), o Sport enfrenta o São Paulo pela 20ª rodada da Série A do Brasileiro. A partida coloca frente a frente o lanterna e o 7º colocado da primeira divisão, vivendo momentos totalmente opostos na temporada.