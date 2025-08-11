Daniel Paulista revela alegria pela primeira vitória do Sport: "time evoluindo e crescendo"

Daniel Paulista retornou ao Sport após cinco anos (Paulo Paiva / Sport )

Respiro. O Sport venceu o Grêmio pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão, no último domingo (10) e pôs fim ao seu maior jejum da história. A partida terminou em 1 a 0 para o time rubro-negro, o que trouxe alivio para os jogadores e torcedores do Leão da Ilha. O técnico Daniel Paulista comemorou a vitória e afirmou que"era nítido que o time vinha evoluindo e crescendo".

O Leão da Ilha estava há 19 partidas seguidas sem vencer, onde somou seis empates e treze derrotas. Após o confronto, o técnico Daniel Paulista afirmou que não estava sendo fácil continuar nesta sequência ruim, mas que a evolução do time vinha sendo notada há algum tempo, porém a vitória continuava não vindo.

“É uma noite muito feliz, porque conseguimos quebrar essa sequência ruim. Não estava sendo fácil, principalmente para quem estava aqui desde o início, nessa sequência negativa. Para nós que estamos aqui desde a parada para o mundial, era nítido que o Sport vinha evoluindo e crescendo, claro que ainda insuficiente para alcançar a primeira vitória. Alguns detalhes importantes dentro dos jogos nos custaram um resultado melhor em rodadas anteriores, mas era nítida a evolução.", afirmou Daniel Paulista

Após passar três partidas seguidas empatando, demonstrando recuperação e um bom futebol, finalmente a vitória chegou para os rubro-negros. Sobre as atuações do Leão da Ilha, o técnico Daniel Paulista declarou que o nível de futebol que o Sport desempenha atualmente, consegue nivelar as partidas contra os adversários da Série A.

“Hoje o Sport joga um futebol que ele consegue enfrentar os adversários da Série A com igualdade. O que não vinha acontecendo, hoje, mais uma vez ficou provado, o Sport jogando fora de casa, jogando mais uma vez bem, equilibrado, consciente, com uma estratégia de jogo muito bem definida, bem posicionado dentro de campo. Na minha avaliação o Sport soube controlar bem o jogo todo.”, disse Daniel.

Sobre a partida contra o Grêmio, Daniel afirmou que na primeira etapa o time sofreu para encaixar a marcação certa, mas na volta do intervalo conseguiram superar a adversidade e terminar dominando o jogo. O técnico ainda afirmou que o Sport poderia ter terminado com um placar mais largo se o time tivesse mais calma nas decisões do ataque rubro-negro.

“No primeiro tempo tivemos um pouco de dificuldade, no sentido que o extremo do lado esquerdo do Grêmio vinha flutuar por dentro e criava uma superioridade, nós em alguns momentos não conseguimos encaixar a marcação da maneira que achávamos melhor. No intervalo conseguimos corrigir isso e a partir deste momento acabamos dominando de uma forma bem superior o jogo, e podíamos ter feito um placar maior se tivéssemos tido uma tranquilidade maior no último terço do campo.”, afirmou o técnico rubro-negro.

PRÓXIMO JOGO

O Sport volta a campo no próximo sábado (16), onde enfrenta o São Paulo pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão. A partida acontece na Ilha do Retiro e será a primeira rodada do segundo turno da primeira divisão.