Do caos à mudança: Sport fecha primeiro turno na Série A com vitória e reformulação

Triunfo do Leão sobre o Grêmio encerra sequência de 141 dias sem vencer e coloca dose de confiança para uma retomada no segundo turno

Equipe do Sport em vitória sobre o Grêmio na 19ª rodada da Série A (Paulo Paiva/Sport Recife)

Após amargar 19 jogos e 141 dias sem vencer na temporada, o Sport conseguiu enfim encerrar seu longo jejum no último domingo (10), ao derrotar o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, com gol de Matheusinho. Para superar essa extensa fase negativa, o clube precisou enfrentar o primeiro turno inteiro da Série A do Campeonato Brasileiro, marcado por constantes mudanças nas escalações, chegadas e saídas de jogadores, além de transformações na comissão técnica e na gestão do futebol.

Comparando o time titular da estreia na competição, no empate sem gols contra o São Paulo, em 29 de março, com a equipe que venceu o Grêmio, apenas três jogadores se mantiveram como titulares: Igor Cariús, Christian Rivera e Lucas Lima. Dois atletas daquela primeira escalação, o volante Du Queiroz e o atacante Lenny Lobato, sequer fazem mais parte dos planos do clube. Outros nove atletas também deixaram de atuar pelo Sport na sequência da temporada.

Na partida em Porto Alegre, o Sport contou com cinco reforços da atual janela de transferências, atletas de baixo custo que vêm agregando valor ao técnico Daniel Paulista: o goleiro Gabriel, o zagueiro Ramon Menezes, o meia-atacante Matheusinho e os atacantes Léo Pereira e Dérik Lacerda. No banco, estiveram Aderlan, Kevyson, Pedro Augusto e Colo Ramírez, outros recém-chegados.

TROCAS NA ÁREA TÉCNICA E GESTÃO DE FUTEBOL



Na estreia do Brasileirão, o Sport ainda buscava criar uma identidade em campo, algo que não havia sido alcançado sob o comando do então técnico Pepa, apesar da conquista do Campeonato Pernambucano sobre o Retrô, título que dividiu opiniões entre a torcida. O time venceu o primeiro jogo na Arena de Pernambuco por 3 a 2, mas acabou superado de virada no segundo confronto, na Ilha do Retiro, por 2 a 1. O título estadual veio apenas após vitória nos pênaltis.

Pepa foi demitido somente após a sétima rodada da Série A, em 3 de maio, enfrentando forte pressão da torcida, que questionava o investimento superior a R$ 50 milhões feito no elenco. Rodízios constantes e a falta de uma identidade clara de jogo foram fatores que desgastaram o trabalho do treinador. Em um ano que prometia ser de reconstrução para o clube em seu 120º aniversário, a temporada se transformou em um período de instabilidade, incertezas dentro e fora de campo, além de fortes críticas ao presidente Yuri Romão.

Em meio à crise, a gestão rubro-negra promoveu mudanças estruturais importantes: o executivo André Figueiredo, que estava no clube desde fevereiro de 2023, foi desligado em acordo mútuo, enquanto o vice-presidente de futebol, Guilherme Falcão, pressionado pela torcida, renunciou apenas 11 dias após a contratação do técnico António Oliveira. O cargo de vice-presidente de futebol acabou sendo extinto. Odair Dal Molin, gerente de mercado e um dos responsáveis pelas contratações desde dezembro de 2021, foi outro a deixar o Leão.

Para profissionalizar o departamento de futebol, o clube contratou Enrico Ambrogini como diretor-geral e Thiago Gasparino como executivo de futebol, considerados pelo presidente Yuri Romão fundamentais para a reestruturação. A direção passou a ser composta 100% por profissionais remunerados, extinguindo a figura do diretor estatutário. Outra novidade foi a parceria com a Dolomita Sports, empresa focada em reestruturação de processos e infraestrutura do futebol, com entre seus sócios o ex-jogador e gestor Paulo André.

Após a saída de Pepa, António Oliveira assumiu o comando, mas não conseguiu melhorar o rendimento da equipe. Em quatro jogos, somou três derrotas e um empate, com um estilo de jogo ainda mais apagado.

UM NOVO SPORT COM DANIEL PAULISTA

Diante do insucesso dos técnicos portugueses, a nova gestão apostou em Daniel Paulista, um nome identificado com o clube, para o desafio de salvar o Sport do rebaixamento. Com cerca de um mês de preparação, ele realizou treinamentos intensos e trabalhou para dar uma nova cara ao time até a retomada dos jogos após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

A reestreia de Daniel Paulista foi marcada pela eliminação nos pênaltis para o Ceará, nas quartas de final da Copa do Nordeste, mas a mensagem de um time mais aguerrido e organizado já havia sido passada. Além dos treinos, o clube fez nove reforços na atual janela, com uma postura mais assertiva e enxuta em relação ao início do ano. Daniel trouxe atletas com quem já trabalhou, como o zagueiro Ramon Menezes e o atacante Léo Pereira, e vem recuperando o desempenho de jogadores importantes, como o lateral Matheus Alexandre, contratado por R$ 9 milhões e que vem retomando a titularidade com boas atuações.

Apesar de permanecer na lanterna da competição, com nove pontos, nove a menos que o Vitória, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, o Leão da Ilha teve ao menos um respiro na difícil temporada, vislumbrando uma possível arrancada para fugir da queda. No momento, são quatro partidas de invencibilidade sob o comando de Daniel Paulista (triunfo diante do Grêmio e empates com Bahia, Santos e Vitória).

Agora, o clube se prepara para o segundo turno da Série A em situação bastante diferente daquela do início da competição. Ainda com partidas atrasadas contra Flamengo e Atlético-MG, o próximo compromisso será contra o São Paulo, no sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro.