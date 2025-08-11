diariodepernambuco.com.br
Sport inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo; veja os preços

Partida está marcada para o próximo sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro

Gabriel Farias

Publicado: 11/08/2025 às 17:00

Recife, PE, 02/08/2025 - SPORT X BAHIA - Na tarde deste sábado(02), a equipe do Sport recebeu a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Atencio/Rafael Vieira

Recife, PE, 02/08/2025 - SPORT X BAHIA - Na tarde deste sábado(02), a equipe do Sport recebeu a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Atencio (Rafael Vieira)

Embalado após a primeira vitória na Série A, o Sport divulgou, nesta segunda-feira (11), o cronograma de ingressos para a partida contra o São Paulo, que acontece no sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do clube.

As entradas serão vendidas em dois lotes. O primeiro, com valor promocional a partir de R$ 20,00, estará disponível até sexta-feira (15). No dia do jogo, os preços retornam ao valor padrão. As vendas começam nesta segunda-feira (11), às 13h, com exclusividade para os sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário.

A partir das 19h, será a vez dos sócios do plano Rubro-Negro. Na terça-feira (12), as vendas se estendem aos sócios Leão e Leão de Todos, a partir das 9h. Em seguida, às 10h, os ingressos estarão disponíveis para o público geral. A comercialização para a torcida visitante também começa na terça-feira (12), às 10h.

Os sócios também poderão garantir presença por meio do sistema de check-in, mediante disponibilidade de ingressos em cada setor. Membros da categoria Sócio 87 têm acesso liberado para realizar o check-in em qualquer área do estádio.

Quem for da categoria Rubro-Negro pode efetuar o check-in nos setores Sociais Dona Maria, Cadeiras da Ampliação, Arquibancada Frontal, Arquibancada Sede. Para os Sócios Leão, a reserva pode ser feita para a Arquibancada Sede. No dia da partida, os portões da Ilha do Retiro serão abertos a partir das 16h. Vale ressaltar que, para garantir o acesso ao estádio, todos os torcedores devem realizar a biometria facial obrigatória. O cadastramento é feito no site do Sport.

Gratuidade para crianças vai até os 7 anos e 11 meses, mediante apresentação de documentação comprobatória no acesso à Ilha do Retiro. As vendas dos ingressos de estacionamento na Ilha do Retiro para os sócios terão início na quinta-feira (14) às 12h no valor de R$ 30.

PREÇOS DOS INGRESSOS

Promocional – Lote 1 (até 15/08)

Cadeiras Central: R$ 70
Assento Especial: R$ 40
Cadeiras Ampliação: R$ 50
Sociais: R$ 30
Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
Arquibancada Frontal: R$ 30

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80
Assento Especial: R$ 50
Cadeiras Ampliação: R$ 60
Sociais: R$ 50
Arquibancada Sede: R$ 80
Arquibancada Frontal: R$ 50

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160
Assento Especial: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 120
Arquibancada Sede: R$ 160
Arquibancada Frontal: R$ 100
Ilha Lounge: R$ 200 (pré-venda)

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100
Cadeiras Ampliação: R$ 100
Assento Especial: R$ 100

Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Cadeiras Ampliação: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)
Assento Especial: R$ 30 (promocional) e R$ 50 (no dia do jogo)

Visitante

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

 

