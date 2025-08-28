Sport: De volta contra o Vasco, Derik cita incômodo por seca de vitórias na Ilha do Retiro

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Derik Lacerda (Rafael Vieira)

O atacante Derik Lacerda está de volta ao time do Sport para o próximo compromisso na Série A do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro encara o Vasco no domingo (31), às 20h30, na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 22ª rodada da competição.

Derik não atuou na derrota leonina por 3 a 0 diante do Palmeiras, no Allianz Parque, na rodada passada. O jogador estava suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no empate com o São Paulo, dentro de casa, quando o Leão deixou escapar uma vitória crucial na luta contra o rebaixamento. O momento é delicado.

O Sport ocupa a lanterna da competição, com apenas dez pontos, e vê o risco de queda à Série B se aproximar a cada rodada. A insatisfação da torcida aumenta sobretudo pelos pontos desperdiçados nos minutos finais e pela má campanha como mandante. Na Ilha do Retiro, o Leão não vence desde março e, no Brasileirão, ainda não ouviu um grito de vitória vindo das arquibancadas do seu estádio.

Em coletiva de imprensa, o atacante da equipe comandada por Daniel Paulista reconheceu o peso da seca de vitórias em casa e a cobrança natural dos torcedores rubro-negros.

"Claro que é um incômodo pra gente. Estamos jogando dentro de casa, com a nossa torcida, e o que mais queremos é dar uma vitória para eles, todos ali juntos", iniciou.

"Somos profissionais e temos que trabalhar todos os dias, independente da situação em que estamos. Sabemos que é difícil, mas temos todas as condições para continuar trabalhando. O Sport tem dado todo o suporte pra gente. Nossa torcida não merece estar nessa situação, então são vários fatores. Isso motiva a gente a acreditar até o momento em que não der mais", completou.

NO COMANDO DO ATAQUE RUBRO-NEGRO

Derik, que chegou ao Sport por empréstimo em troca do atacante Carlos Alberto com o Cuiabá, desembarcou inicialmente para atuar pelos lados do campo. Porém, por necessidade da comissão técnica, se firmou como centroavante.

Com a camisa 18, já disputou seis jogos no Brasileirão e balançou as redes duas vezes — contra Santos e São Paulo. O atacante ressaltou a entrega dentro de campo e falou sobre o desafio de atuar em uma posição diferente da habitual.

"Pra mim é sempre uma adaptação nova. Fico feliz de poder estar ajudando o Sport de todas as formas, onde for. Tive uma conversa com o Daniel e ele me disse que queria me colocar de centroavante. Falei que tentaria e, graças a Deus, está dando certo. Vim aqui para ajudar o Sport, independente de onde seja. Venho para brigar e ajudar o Sport a sair dessa situação."

VOLTA DE DERIK, MAS DÚVIDA COM LUCAS LIMA

Apesar do retorno de Derik Lacerda ao ataque, o Sport possui o meia Lucas Lima como dúvida contra o Vasco. O camisa 10 sentiu uma lesão na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, na rodada passada, e vem sendo avaliado diariamente no CT José de Andrade Médicis. Derik também comentou sobre a situação do companheiro.

"Eu não sabia que o Lucas Lima estava machucado. Pensei que ele já voltaria a treinar nesta quinta, já que ontem os que jogaram fizeram só um trabalho na academia. Achei que já tinha melhorado, mas o Daniel está ali para ver a melhor opção. Se o Lucas não puder jogar, não sei se vai estar disponível ou não para o jogo, mas pra gente está todo mundo preparado, juntos e unidos. Quem entrar vai dar conta do recado", disse o atacante.