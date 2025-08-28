Próximo adversário do Sport na Série A, Vasco deve ter desfalques e possui dúvida com reforços

Rubro-Negro e Cruzmaltino ocupam a parte inferior da tabela e fazem duelo neste domingo (31), na Ilha do Retiro

Equipe do Vasco em partida do Campeonato Brasileiro (Matheus Lima/Vasco)

O Vasco da Gama se prepara para o duelo diante do Sport, marcado para o próximo domingo (31), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe cruzmaltina chega ao confronto com preocupações médicas envolvendo dois titulares e a expectativa de estreias de reforços recém-regularizados. O volante Tchê Tchê e o lateral-direito Paulo Henrique devem perder a partida contra o Leão.

Tchê Tchê sofreu uma lesão na coxa e deixou o campo chorando no último domingo (24), na derrota para o Corinthians, em São Januário. O boletim médico do clube confirmou um edema no local, diagnosticado após exames de imagem. O volante já foi desfalque no empate por 1 a 1 contra o Botafogo, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, e segue entregue ao departamento médico.

O técnico Fernando Diniz, em coletiva, demonstrou otimismo em relação à recuperação de Tchê Tchê, mas reconheceu que o atleta ainda precisa de tempo: "Acho que o Tchê Tchê até lá (jogo da volta contra o Botafogo) deve ter condição de jogar porque ele teve um estiramento leve, é a nossa expectativa hoje", explicou.

Já Paulo Henrique dificilmente terá condições de enfrentar o Leão. O lateral voltou a sentir dores na coxa no primeiro tempo contra o Botafogo e foi substituído no intervalo por Puma Rodríguez. O jogador já havia sido ausência diante do Juventude e do Corinthians. A ideia de Diniz deve ser é poupá-lo pensando no duelo decisivo na Copa do Brasil.

"Ele provavelmente não teve nada grave, vamos reavaliar nesta quinta e vem esse período da data Fifa, obviamente, muito provavelmente no jogo contra o Sport ele vai estar fora. Para o jogo da volta contra o Botafogo ele deve estar à disposição de novo", disse o treinador.

A partida entre Sport e Vasco é de grande importância para as duas equipes que ocupam a parte de baixo da tabela. O Leão é o lanterna da competição, com apenas dez pontos, e precisa conquistar a segunda vitória no Brasileiro para seguir sonhando com a permanência na elite.

Já o Gigante da Colina é o primeiro time fora do Z4, com 19 pontos. Se bater o Sport na Ilha, pode respirar mais na tabela e chegar melhor motivado para enfrentar o Botafogo na Copa do Brasil.



ROBERT RENAN E MATHEUS FRANÇA, NOVOS CONTRATADOS



Enquanto lida com os desfalques, Diniz também poderá contar com reforços. O meia-atacante Matheus França e o zagueiro Robert Renan foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última terça-feira (26) e estão à disposição para estrear com a camisa cruzmaltina.

Apesar disso, ambos ficaram fora da lista de relacionados para o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Em relação à utilização dos novos contratados, o comandante pediu cautela. A presença da dupla recém-chegada no confronto diante do Sport ainda é um mistério.

"Em relação ao Robert Renan e Matheus França a gente tem que ter um pouco de calma porque faz muito tempo que estão sem jogar. O último jogo do Robert foi em maio e ele estava na Arábia Saudita. O Matheus França teve um período de férias, teve uma lesão e estava voltando a trabalhar com o ex-time há uma semana a dez dias. A data Fifa vai ajudar, mas precisamos ter um pouco de calma para usá-los", afirmou Fernando Diniz.