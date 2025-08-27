Após choque de realidade contra o Palmeiras, Sport mira duelo "mais acessível" diante do Vasco

O Leão tenta reagir no Brasileirão e só se interessa por uma vitória diante da equipe carioca, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada

Vasco x Sport, pelo primeiro turno da Série A, válido pela 3ª rodada (Paulo Paiva/Sport Recife)

A derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, serviu como um choque de realidade para o Sport. Apesar de alguma evolução na postura desde a chegada do técnico Daniel Paulista, o time segue sem emendar resultados e amarga a lanterna da Série A, com apenas 10 pontos somados em 19 partidas. Na luta para tentar permanecer na elite do futebol nacional, o próximo compromisso, contra o Vasco, é tratado como decisivo.

O próprio Daniel Paulista admitiu, após a derrota para o Verdão, a diferença de patamar entre os adversários enfrentados recentemente e a necessidade de direcionar as forças para confrontos diretos na parte de baixo da tabela. Leão da Praça da Bandeira e Gigante da colina se enfrentam no sábado (31), às 20h30, na Ilha do Retiro.

"Para nós fica a questão de olharmos para frente, o que teremos pela frente. Acho que tentamos hoje, claro, pontuar contra uma equipe que está no pelotão de cima, um Palmeiras que tem uma equipe já consolidada, de altíssimo investimento, de um conjunto muito definido há tempos, seria um plus na nossa briga pelo campeonato. Mas o que estamos disputando não é contra o Palmeiras”, avaliou o comandante.

A sequência recente do Sport comprova o peso do jogo diante do Vasco. Desde a heroica primeira vitória na competição, contra o Grêmio, em Porto Alegre, o Sport enfrentou adversários de alto nível. Empatou em 2 a 2 com o São Paulo na Ilha e perdeu para o Palmeiras. Depois do Vasco, ainda terá o RB Bragantino fora de casa e o Corinthians como mandante, todos integrantes do G12. O clube carioca é o único rival dessa sequência que não figura no grupo de cima.

O Vasco, primeiro time fora da zona de rebaixamento, soma 19 pontos e também atravessa uma fase irregular. Vem de derrota por 3 a 2 para o Corinthians em São Januário e ainda não conseguiu emendar uma sequência de vitórias no Brasileirão. Outro ponto que pode favorecer o Sport é o desgaste do adversário, que precisou dividir a semana entre o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, em duelo contra o Botafogo nesta quarta-feira (27), pelo jogo de ida das quartas de final.

No primeiro turno, Vasco e Sport se enfrentaram em São Januário, e os cariocas levaram a melhor por 3 a 1, em partida marcada por um gol polêmico a favor do Gigante da Colina. Agora, também em busca do primeiro triunfo na Ilha do Retiro na atual edição do Campeonato Brasileiro, o Sport encara aquele que, no papel, é seu confronto mais acessível da sequência. Uma vitória pode reduzir a diferença para seis pontos em relação ao próprio Vasco e reanimar a luta do Leão contra o rebaixamento.