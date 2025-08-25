Técnico do Sport cita força do Palmeiras, mas mantém foco contra o Vasco: "Olhar para frente"

Derrotado por 3 a 0 no Allianz Parque, o Leão tem o clube carioca pela frente na Ilha do Retiro

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Técnico do Sport, Daniel Paulista (Rafael Vieira)

Após a derrota por 3 a 0 diante do Palmeiras, na noite desta segunda-feira (25), no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Daniel Paulista concedeu entrevista coletiva e reconheceu a superioridade do adversário. O comandante rubro-negro destacou as dificuldades do Sport diante de um dos postulantes ao título e projetou a sequência da equipe na competição.

"Vejo que o jogo não foi bom para nós. Não conseguimos nem no aspecto técnico, individual e coletivo fazer nossa melhor apresentação, muito em função da qualidade do adversário, individual e coletiva, que conseguiu durante todo o jogo estar um segundo à nossa frente, ter relações mais rápidas e, consequentemente, oportunidades criadas", afirmou.



Apesar da derrota, Daniel avaliou que em alguns momentos o Sport conseguiu competir em igualdade com o Palmeiras, ainda que sem transformar esse equilíbrio em resultado.

"Em alguns momentos acho que conseguimos equilibrar o jogo, talvez no início tanto do primeiro quanto do segundo tempo, mas nos momentos decisivos da partida o Palmeiras foi muito eficiente e conseguiu fazer os gols, naturalmente, na partida desenvolver o melhor futebol."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esportes DP (@esportesdp)

SPORT RECEBE O VASCO NA PRÓXIMA RODADA

O treinador ressaltou ainda a importância de virar a chave e focar no confronto direto contra o Vasco, no próximo domingo (31), na Ilha do Retiro.

"Para nós fica a questão de olharmos pra frente, o que teremos pela frente. Acho que tentamos hoje, claro, que pontuar contra uma equipe que está no pelotão de cima, um Palmeiras que tem uma equipe já consolidada, de altíssimo investimento, de um conjunto muito definido há tempos, seria um plus na questão da nossa briga pelo campeonato, o que estamos disputando, e ele não é contra o Palmeiras", expressou o comandante leonino.

Com a derrota para o Palmeiras, o Sport segue na lanterna do Brasileirão, com 10 pontos. O Rubro-Negro ainda busca a primeira vitória como mandante na competição. O duelo contra a equipe carioca, no próximo domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro, é encarado como decisivo para as pretensões do clube na luta contra o rebaixamento.

"Infelizmente não conseguimos fazer isso e é olhar para frente, contra uma equipe próxima da nossa situação, equipe grande, de bons jogadores, mas que está na parte de baixo e nesse jogo, dentro de casa, que nós temos que nos portar de uma forma diferente e buscar a primeira vitória dentro de casa e aí sim diminuir a diferença para quem está fora da zona de rebaixamento", finalizou.