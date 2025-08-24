diariodepernambuco.com.br
Pablo deve ser titular, e Sport terá mudanças contra o Palmeiras; confira provável escalação

Derik Lacerda está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e vira desfalque no Leão contra a equipe paulista

Gabriel Farias

Publicado: 24/08/2025 às 16:45

Pablo em treino no CT José de Andrade Médicis

Pablo em treino no CT José de Andrade Médicis (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport viajou para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras na segunda-feira (25), às 19h, no Allianz Parque, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para superar o vice-líder da competição, o técnico Daniel Paulista terá obstáculos a mais: dois desfalques na equipe titular.

O lateral-esquerdo Igor Cariús sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e é ausência confirmada contra o Verdão. O período de recuperação é de cerca de um mês. Com isso, Kevyson, reserva imediato da posição, será o substituto do camisa 16.

Outra mudança que o treinador rubro-negro precisará fazer será no setor ofensivo, mais especificamente na posição de centroavante, já que Derik Lacerda, um dos destaques recentes do Sport, recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 2 a 2 com o São Paulo. Pablo deve comandar o ataque contra o Palmeiras.

Fora esses dois desfalques, Daniel Paulista deve manter a base titular que vem atuando na sequência invicta do Leão nos últimos cinco jogos. Ainda assim, o time segue na lanterna da Série A, somando 10 pontos.

Confira a provável escalação do Sport para enfrentar o Palmeiras: 

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kevyson; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo.

 

Sport x Palmeiras em partida realizada na Ilha do Retiro
Daniel Paulista, treinador do Sport
Recife, PE, 16/08/2025 - SPORT X SÃO PAULO - Na noite deste sábado(16), a equipe do Sport recebeu a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025, na Ilha do Retiro. Time do Sport
Recife, PE, 20/07/2025 - SPORT X BOTAFOGO - Na tarde deste domingo(20), a equipe do Sport recebeu a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Botafogo Barboza e o jogador do Sport, Derik
Kévyson, lateral-esquerdo do Sport
Recife, PE, 11/07/2025 - SPORT X CEARÁ - Na noite desta quarta-feira(09) a equipe do Sport recebeu a equipe do Ceará pela Copa do Nordeste 2025 na Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Igor Cariús.
Pablo em treino no CT José de Andrade Médicis

Sport x Palmeiras em partida realizada na Ilha do Retiro (Rafael Vieira/DP Foto)
Daniel Paulista, treinador do Sport (Paulo Paiva/ Sport Recife)
Recife, PE, 16/08/2025 - SPORT X SÃO PAULO - Na noite deste sábado(16), a equipe do Sport recebeu a equipe do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025, na Ilha do Retiro. Time do Sport (Rafael Vieira)
Recife, PE, 20/07/2025 - SPORT X BOTAFOGO - Na tarde deste domingo(20), a equipe do Sport recebeu a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Botafogo Barboza e o jogador do Sport, Derik (Rafael Vieira)
Kévyson, lateral-esquerdo do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)
Jogador do Sport, Igor Cariús (Rafael Vieira)
Pablo em treino no CT José de Andrade Médicis (Paulo Paiva/Sport Recife)

