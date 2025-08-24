Pablo deve ser titular, e Sport terá mudanças contra o Palmeiras; confira provável escalação

Derik Lacerda está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e vira desfalque no Leão contra a equipe paulista

Pablo em treino no CT José de Andrade Médicis (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport viajou para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras na segunda-feira (25), às 19h, no Allianz Parque, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para superar o vice-líder da competição, o técnico Daniel Paulista terá obstáculos a mais: dois desfalques na equipe titular.

O lateral-esquerdo Igor Cariús sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e é ausência confirmada contra o Verdão. O período de recuperação é de cerca de um mês. Com isso, Kevyson, reserva imediato da posição, será o substituto do camisa 16.

Outra mudança que o treinador rubro-negro precisará fazer será no setor ofensivo, mais especificamente na posição de centroavante, já que Derik Lacerda, um dos destaques recentes do Sport, recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 2 a 2 com o São Paulo. Pablo deve comandar o ataque contra o Palmeiras.

Fora esses dois desfalques, Daniel Paulista deve manter a base titular que vem atuando na sequência invicta do Leão nos últimos cinco jogos. Ainda assim, o time segue na lanterna da Série A, somando 10 pontos.

Confira a provável escalação do Sport para enfrentar o Palmeiras:

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Kevyson; Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo.