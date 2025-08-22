Gabriel comenta chance de seguir no Sport em 2026 e analisa momento rubro-negro

O goleiro está emprestado pelo Vitória ao Leão da Ilha até o fim do Brasileirão e conquistou a titularidade na meta

Gabriel Vasconcelos, goleiro do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Contratado há dois meses por empréstimo do Vitória, Gabriel Vasconcelos rapidamente assumiu o posto de titular do Sport e se tornou uma das referências da equipe na luta contra o rebaixamento. Aos 32 anos, o goleiro tem sido peça-chave no time de Daniel Paulista, que soma cinco jogos de invencibilidade e a primeira vitória na Série A após 18 rodadas.

Apesar de uma nova postura, o Leão ainda amarga a lanterna com 10 pontos e vem sofrendo com gols sofridos na reta final das partidas — como no empate por 2 a 2 com o São Paulo, na última rodada, na Ilha do Retiro.

Durante coletiva de imprensa, Gabriel fez uma análise sincera sobre o que encontrou no clube desde sua chegada ao Recife e exaltou a evolução coletiva do grupo.

"Desde que eu cheguei, percebi muitas mudanças, e muito positivas. Vejo um grupo unido, que está trabalhando muito, um time que competiu de igual para igual em todos os jogos, se formos pegar o recorte dos últimos cinco a sete jogos. Todos estão envolvidos no processo. E, ao mesmo tempo em que a gente sai desse último jogo com uma sensação ruim, como se tivéssemos perdido, devido às circunstâncias e com todo mundo sofrendo com isso, me alegro com a alegria do outro e compartilho a dor do outro. Isso mostra que estamos vivendo a mesma situação. É um clube em evolução", analisou o goleiro.

O arqueiro também abordou a pressão pela permanência do Sport na elite do futebol brasileiro e destacou que, apesar do cenário difícil, a equipe busca manter o foco no que pode ser controlado.

"É difícil trabalhar com o 'se', porque isso gera uma frustração muito grande e é apenas uma hipótese. Tenho que trabalhar com os fatos, e os fatos são a pontuação em que estamos na tabela. A permanência na Série A gira em torno de 40 ou 42 pontos, e temos 30 ou 32 pontos para conquistar. Se eu ficar trabalhando com hipótese, isso gera um sentimento de frustração e não é o que a gente quer nesse momento", iniciou.

"Precisamos fazer algo diferente, e é isso que estamos tentando entender. Nem todas as variáveis do jogo são controladas: tem um adversário e qualidade do outro lado. Do mesmo jeito que a gente toma um gol aos 47, também pode tomar no início do jogo e o resultado ser o mesmo", completou.

POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA NO SPORT

Aos 32 anos, Gabriel vem sendo decisivo, inclusive com grande atuação na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, na 19ª rodada. O goleiro igualou pelo Sport o número de partidas que fez pelo Vitória nesta temporada (6).

Com passagens por Milan, Napoli, Empoli e Lecce no futebol italiano, além de Cruzeiro, Coritiba e Juventude no Brasil, ele se mostra adaptado ao Leão e deixa o futuro em aberto, já que seu vínculo por empréstimo vai até o fim de 2025, sem opção de compra divulgada pelo Leão da Ilha.

"Eu posso dizer que estou muito feliz aqui. Minha família também. Nos adaptamos super bem. Estou muito satisfeito no clube, e as pessoas me acolheram de braços abertos. A gente veio para cá com uma missão clara e estamos vivendo um momento tão intenso que é difícil pensar no que vai acontecer daqui a cinco ou seis meses e planejar o futuro", explicou.

PRÓXIMO JOGO

O próximo desafio do Sport será longe do Recife, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na segunda-feira (25), às 19h. A equipe rubro-negra não vence o clube alviverde desde 2018.