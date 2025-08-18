diariodepernambuco.com.br
Sport tem dúvida no ataque para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque

Daniel Paulista não poderá contar com Derik Lacerda, suspenso pelo terceiro cartão amarelo

Gabriel Farias

Publicado: 18/08/2025 às 17:29

Técnico do Sport, Daniel Paulista/Rafael Vieira

Técnico do Sport, Daniel Paulista (Rafael Vieira)

O Sport volta a campo na próxima segunda-feira (25), às 19h, para encarar o Palmeiras no Allianz Parque, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão chega ao duelo após o frustrante empate em 2 a 2 diante do São Paulo, na Ilha do Retiro. Na ocasião, a equipe rubro-negra abriu 2 a 0 até os 21 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu segurar uma vitória que seria fundamental na luta contra o rebaixamento.

Para encarar o Alviverde, o técnico Daniel Paulista terá um problema no setor ofensivo. O atacante Derik Lacerda, autor do segundo gol contra o São Paulo, levou o terceiro cartão amarelo ao tirar a camisa na comemoração e está suspenso. Titular desde que chegou ao clube, o camisa 18 será ausência no confronto em São Paulo.

Na busca pelo substituto, Daniel Paulista tem algumas opções. O centroavante Pablo é a alternativa mais natural. Ele entrou justamente na vaga de Derik na rodada passada e é o artilheiro da equipe na temporada, com sete gols. Porém, vive um jejum incômodo: não balança as redes desde a 7ª rodada da Série A.

Outra possibilidade é o uruguaio Ignacio "Colo" Ramírez, contratado na atual janela, mas que ainda não deslanchou com a camisa rubro-negra. Sua última aparição foi diante do Bahia, quando entrou no segundo tempo e participou de apenas 11 minutos no empate sem gols na Ilha.

Além deles, Barletta pode surgir como opção. O atacante já foi utilizado como titular em algumas ocasiões, oferecendo ao time uma alternativa sem a referência fixa na área, algo que Daniel Paulista pode explorar diante de um adversário de maior imposição como o Palmeiras.

Já o português Gonçalo Paciência, embora seja atacante de ofício, não entra na disputa. O jogador está fora dos planos da comissão técnica e negocia a rescisão de contrato com o Sport.

