Próximo adversário do Sport, Palmeiras terá dois reforços para o confronto no Brasileirão

Time do Palmeiras durante comemoração de gol (Cesar Greco/Palmeiras)

Próximo adversário do Sport na Série A, o Palmeiras contará com duas novidades à disposição do técnico Abel Ferreira para a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Rubro-Negro está marcada para segunda-feira (25), às 19h, no Allianz Parque.

Os recém-contratados Carlos Miguel, goleiro, e Jefté, lateral-esquerdo, tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já estão regularizados para estrear com a camisa alviverde.

Após a classificação às quartas de final da Libertadores, o elenco do Verdão se reapresentou nesta sexta-feira (22) e iniciou a preparação para o duelo diante do Leão da Ilha. Os atletas se dividiram em atividades regenerativas e treinos no gramado. A programação prevê ainda mais três sessões antes do encontro com o Sport.

O confronto traz retrospecto amplamente favorável ao Palmeiras: são seis jogos de invencibilidade contra os pernambucanos, com cinco vitórias e um empate. Além do histórico recente, o momento dos clubes também evidencia cenários opostos. O Verdão ocupa a vice-liderança do Brasileirão e segue na briga pelo título, enquanto o Sport amarga a lanterna e luta para escapar do rebaixamento à Série B.



