Última vez que o Sport venceu o Palmeiras, Lucas Lima ainda atuava pelo Alviverde; relembre

Na próxima segunda-feira (25), a bola vai rolar no Allianz Parque para Palmeiras x Sport, em confronto válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A última vez que o Leão superou o Alviverde no palco desse duelo aconteceu há mais de seis anos, em um jogo que ficou marcado na memória da torcida rubro-negra.

Pela 7ª rodada do Brasileirão de 2018, o Sport bateu o Palmeiras por 3 a 2, em uma partida com direito a virada, expulsão e um pênalti defendido no último lance pelo ídolo Magrão.

Naquele confronto, o grande destaque foi o volante Anselmo, que vivia bela fase com a camisa rubro-negra. Ele marcou dois gols e comandou a reação leonina em um segundo tempo eletrizante. Ainda no primeiro tempo, o atacante Keno colocou o Palmeiras em vantagem. Mas o Sport voltou diferente do intervalo e emplacou dois gols com Anselmo.

O Verdão chegou ao empate com Hyoran, hoje meio-campista do Sport. Logo depois, o atacante Rafael Marques devolveu a liderança no placar ao Leão, fazendo 3 a 2. Nos acréscimos, o lateral-direito Raul Prata, do Sport foi expulso após cometer pênalti em Dudu. Keno foi para a cobrança, mas parou em Magrão, que garantiu o triunfo histórico fora de casa.

Na época, o Sport era comandado por Claudinei Oliveira, hoje técnico do Paysandu. Já o Palmeiras tinha na beira do gramado Roger Machado, atualmente no Internacional. O português Abel Ferreira, que se tornaria multicampeão pelo Verdão, só desembarcaria no clube dois anos depois.

Caminhos distintos na sequência da competição

Apesar da vitória heroica, o final de temporada foi amargo para o Sport, que terminou na 17ª posição, com 42 pontos, e acabou rebaixado para a Série B. O Palmeiras, por outro lado, embalou após o tropeço e sagrou-se campeão brasileiro de 2018.

Curiosamente, alguns personagens daquele jogo voltaram a se encontrar anos depois no Leão da Ilha. O meia Lucas Lima, titular do Palmeiras naquela partida, hoje veste a camisa 10 do Sport. O próprio Hyoran, autor de um dos gols do Verdão, também defende o clube rubro-negro nesta temporada. Já o zagueiro Antonio Carlos, que atuou como titular pelo Palmeiras naquele 3 a 2, chegou a compor o elenco rubro-negro em 2025, mas foi afastado em julho.

Retrospecto recente

Desde 2018, Sport e Palmeiras se enfrentaram cinco vezes pelo Brasileirão. O clube paulista levou a melhor em quatro delas, incluindo o duelo desta temporada, na 2ª rodada, na Ilha do Retiro. O Verdão venceu por 2 a 1, em uma partida marcada por polêmica. Após forte repercussão, o Comitê de Arbitragem da CBF confirmou erro no pênalti que decretou a vitória palmeirense. Tanto a equipe de campo quanto a do VAR acabaram afastadas.