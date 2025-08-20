Abel Ferreira tem desfalque no Palmeiras para enfrentar o Sport no Brasileirão
O volante Aníbal Moreno cumpre suspensão por terceiro cartão amarelo
Publicado: 20/08/2025 às 19:55
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Rafael Vieira/DP)
O Palmeiras terá um desfalque importante para enfrentar o Sport, na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Aníbal Moreno recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo (17), no Estádio Nilton Santos, e cumprirá suspensão automática. Alviverdes e rubro-negros duelam na segunda (25), às 19h, no Allianz Parque.
O camisa 5 foi advertido aos 32 minutos do primeiro tempo após falta com carrinho em cima do meia Santiago Rodríguez, do Fogão. Aníbal soma 14 jogos pelo Verdão na Série A, sendo titular em oito deles.
Antes de encarar o Sport, o Palmeiras volta a campo pela Copa Libertadores. Na quinta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), o Verdão recebe o Universitario-PER, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final. Como venceu o confronto de ida por 4 a 0, em Lima, a tendência é que Abel escale um time misto ou até totalmente reserva no duelo continental.
Sport e Palmeiras já se enfrentaram em 2025, na 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. O clube alviverde venceu por 2 a 1 em uma partida marcada por polêmica. Após forte repercussão, o Comitê de Arbitragem da CBF confirmou erro no pênalti que decretou a vitória palmeirense. Tanto a equipe de campo quanto a do VAR acabaram afastadas.