Próximo adversário do Sport, Palmeiras não perde há três jogos

Sport e Palmeiras se enfrentaram pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, onde o time alviverde venceu de virada

Flaco López marcou um dos gols na vitória do Palmeiras sobre o Sport pelo primeiro turno (Rafael Vieira/DP Foto)

Após empatar contra o São Paulo pela 20ª rodada, o Sport agora encara o Palmeiras, na próxima segunda-feira (25), no Allianz Parque. O Leão da Ilha terá um grande desafio pela frente, visto que o Verdão se encontra na 2ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos somados e não perde há três jogos.

O Verdão vem de uma sequência de três vitórias consecutivas, onde venceu Botafogo e Ceará no Brasileiro e goleou o Universitário pela Libertadores por 4 a 0. Pelo Brasileirão, a última derrota do time paulista jogando como mandante aconteceu há pouco menos de três meses, quando perdeu justamente para o líder Flamengo.

Jogando como mandante, o Palmeiras tem a 7ª melhor campanha do Brasileirão, com 10 gols marcados e sete sofridos, em nove jogos. Já o time rubro-negro possui a 17ª melhor campanha como visitante, somando uma vitória, dois empates e seis derrotas, porém não perde fora de casa há duas partidas, além de ser fora de seus domínios onde conquistou a primeira vitória no campeonato.

Nos últimos 10 encontros entre Sport e Palmeiras, o Leão da Ilha sofre no retrospecto com apenas uma vitória somada, enquanto o Verdão venceu oito e o confronto terminou empatado em uma ocasião. A última vez que o time rubro-negro venceu o Palmeiras foi em 2018.

RETROSPECTO

1- Sport 1 x 2 Palmeiras

2- Palmeiras 2 x 1 Sport

3- Sport 0 x 1 Palmeiras

4- Sport 0 x 1 Palmeiras

5- Palmeiras 2 x 2 Sport

6- Sport 0 x 1 Palmeiras

7- Palmeiras 2 x 3 Sport

8- Palmeiras 5 x 1 Sport

9- Sport 0 x 2 Palmeiras

10- Palmeiras 2 x 1 Sport

PARTIDA

O jogo entre Sport e Palmeiras acontece entre uma decisão da Libertadores, onde o Verdão tem a ampla vantagem de quatro gols, além do clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Se espera uma grande quantidade de jogadores do time titular do Palmeiras contra o Sport, visto que os intervalos de tempo entre as partidas são grandes, quatro e seis dias, respectivamente.

O time paulista terá um grande desfalque para o confronto, o volante Aníbal Moreno recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Botafogo pela última rodada e está fora do jogo contra o Leão da Ilha

PROVÁVEL PALMEIRAS

Weverton; Agustín Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Micael (Bruno Fuchs) e Piquerez; Mauricio, Emiliano Martinez e Lucas Evangelista; José Lopez (Facundo Torres), Vitor Roque e Ramón Sosa (Felipe Anderson). Técnico: Abel Ferreira