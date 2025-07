Após 'baque' contra o Santos, Sport mira o Bahia como chance de retomada

Elenco do Sport no empate com o Santos (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport terá, neste sábado (2), uma nova oportunidade de conquistar sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. O desafio, no entanto, será em um clássico do futebol nordestino. Do outro lado estará o Bahia, adversário que vive um momento bastante distinto do Rubro-Negro na competição.

Lanterna da Série A, com apenas cinco pontos conquistados, o Sport ainda não venceu na competição. O Rubro-Negro é o único clube entre as quatro divisões do futebol brasileiro que ainda não sabe o que é triunfar neste ano. A última vitória da equipe na temporada aconteceu há mais de quatro meses.

Desde então, o Leão coleciona empates, derrotas e frustrações, especialmente nos minutos finais das partidas, um padrão que se repetiu nos últimos três confrontos. Contra o Botafogo, derrota por 1 a 0 com gol nos acréscimos; diante do Vitória, empate em 2 a 2; e contra o Santos, novo tropeço em 2 a 2, sofrendo o empate nos minutos finais, mesmo com um jogador a mais em campo desde o primeiro tempo.

TRABALHO PARA DANIEL PAULISTA

A instabilidade emocional tem sido um dos principais adversários do Sport. O técnico Daniel Paulista, que tenta reorganizar a equipe desde sua chegada, já promoveu mudanças importantes no estilo de jogo. O time passou a ser mais propositivo e menos retraído, buscando controlar mais as ações, especialmente quando atua na Ilha. A presença da torcida, inclusive, tem sido um fator importante. Mesmo diante das dificuldades, o apoio nas arquibancadas permanece firme.

Além de ser um duelo de tradição e rivalidade, será um teste de maturidade para um Sport que busca reencontrar a confiança, diante de um Bahia embalado e consolidado entre os primeiros colocados da Série A. Uma vitória pode significar o início de uma virada na equipe de Daniel.

Para o clássico, o Sport terá um desfalque importante. O meia Lucas Lima, autor do segundo gol leonino no último jogo, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A ausência do camisa 10 deve abrir espaço para Atencio ou Hyoran. O grupo iniciou a preparação para o confronto nesta segunda-feira (28).

"Como treinador, eu vou analisar o que aconteceu no jogo (contra o Santos), rever movimentos, situações, porque jogadas do Santos aconteceram para serem originadas em oportunidades. Vamos trabalhar em cima desses erros para que não aconteçam mais e para que a gente se aproxime da vitória", disse Daniel Paulista.

COMO CHEGA O BAHIA

Se o cenário do Sport é de reconstrução e urgência por resultados, o do Bahia é de afirmação e consistência. A equipe treinada por Rogério Ceni ocupa a quarta colocação da tabela, com 28 pontos, e vem embalada por um belo triunfo por 3 a 0 sobre o Juventude, vice-lanterna do campeonato. O Esquadrão de Aço não perde na Série A há cinco jogos. A última derrota aconteceu ainda em maio.

RETROSPECTO POSITIVO AO SPORT

Apesar da distância entre os clubes na tabela, o retrospecto recente no confronto direto pode servir como motivação para o Sport. Nos últimos dez jogos entre as equipes, o Rubro-Negro venceu sete, contra três triunfos do Tricolor. A força da Ilha do Retiro e o histórico favorável podem alimentar ainda mais uma esperança da torcida rubro-negra, que deve marcar presença em bom número neste sábado.