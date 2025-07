"Situações difíceis de explicar", diz Daniel Paulista em novo vacilo do Sport

Daniel Paulista, técnico do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport voltou a deixar a vitória escapar nos minutos finais e empatou em 2 a 2 com o Santos, neste sábado (27), na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão chegou a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Derik Lacerda, no primeiro tempo, e Lucas Lima, no início da segunda etapa. No entanto, mesmo com um jogador a mais desde a etapa inicial, o time cedeu o empate ao Peixe nos minutos finais da partida.

Contra o Botafogo, na 15ª rodada, o time levou o gol da derrota por 1 a 0 já nos acréscimos. Na rodada seguinte, diante do Vitória, no Barradão, o Leão da Ilha arrancou o empate em 2 a 2 no último lance da partida. E neste sábado, mesmo com o apoio da torcida na Ilha e um jogador a mais desde o primeiro tempo, o Sport voltou a tropeçar na reta final do confronto, ampliando a turbulência emocional vivida dentro de campo.

Após a partida, o técnico Daniel Paulista reconheceu o momento difícil e não escondeu o abatimento diante dos resultados recentes. O treinador ressaltou o sentimento do grupo com os últimos resultados e a atmosfera na Ilha.

"O Sport está vivendo um momento que talvez poucos já tenham visto acontecer. As situações, desde a nossa chegada, são difíceis até de explicar. Por que marcamos, tomamos gol nos acréscimos. Contra o Santos, aconteceu de novo. Claro que nós temos nossa responsabilidade sobre tudo isso, não só eu, como treinador, mas também os atletas, porque isso não pode acontecer, como foi nos dez minutos finais", iniciou Daniel

"Mas também existe aquilo de que, quando tomamos o primeiro gol, todo mundo sentiu, na atmosfera do jogo, no estádio, a falta de confiança. Aquela instabilidade momentânea: 'E agora? Vai acontecer o quê?' E também não é fácil assimilar tudo isso", completou.

Apesar do clima pesado, Daniel afirma que o trabalho continua e garante que buscará corrigir os erros que vêm comprometendo o desempenho da equipe nos momentos decisivos.

"Como treinador, eu vou analisar o que aconteceu no jogo, rever movimentos, situações, porque jogadas do Santos aconteceram para serem originadas em oportunidades. Vamos trabalhar em cima desses erros para que não aconteçam mais e para que a gente se aproxime da vitória."

Com o empate, o Sport segue afundado na lanterna da Série A, agora com cinco pontos em 15 jogos disputados. A equipe leonina ainda busca a primeira vitória na competição, somando quatro meses sem triunfar na temporada. A próxima chance de reação será no próximo sábado (2), quando o Leão recebe o Bahia, na Ilha do Retiro, às 16h.