Pesquisa aponta o Sport como a 13ª maior torcida do país; Santa Cruz também ocupa o top 20

Torcida de Sport, na Ilha do Retiro, e torcida Santa Cruz, no Arruda (Paulo Paiva /Sport Recife / Rafael Vieira / DP Foto)

Uma nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira (28) indica o ranking das 20 principais torcidas do país. O levantamento foi realizado pelo instituto Ipsos-Ipec, em parceria com o jornal O Globo, e mostrou o Sport com a 13ª maior torcida do futebol brasileiro. O Santa Cruz também apareceu no top 20 da pesquisa.

Segundo o instituto, os torcedores do rubro-negro pernambucano possuem um percentual de 1,3 % no ranking nacional. O Sport representa o segundo maior percentual da região Nordeste, apenas atrás do Bahia, e se coloca na frente do Fluminense das grandes equipes do futebol brasileiro.

O Santa Cruz, por sua vez, é representado por um percentual de 0,6% e ocupa à 19ª posição no ranking. A torcida tricolor está à frente dos clubes Athletico-PR e Remo dentro do recorte da pesquisa, que ranqueou as 21 principais torcidas, incluindo a Seleção Brasileira.

Em relação à última pesquisa realizada em 2022, a porcentagem do Sport aumentou de maneira sútil. Na pesquisa de três anos atrás o percentual do clube representava 1,2% - 0,1% menor. O do Santa Cruz se manteve percentualmente igual em ambas as pesquisas.

A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 9 de junho de 2025. Ao todo, 2.000 pessoas foram entrevistadas, em 132 municípios do território brasileiro. O nível de confiança considerado da pesquisa é de 95%.



Ranking das maiores torcidas do Brasil (Ipsos-Ipec 2025)

1.Flamengo – 21,2%

2.Corinthians – 11,9%

3.Palmeiras – 6,5%

4.São Paulo – 6,4%

5.Vasco – 3,4%

6.Grêmio – 3,0%

7.Cruzeiro – 2,3%

8.Atlético-MG – 2,3%

9.Bahia – 2,2%

10.Santos – 2,0%

11.Internacional – 1,7%

12.Botafogo – 1,5%

13.Sport – 1,3%

14.Fluminense – 0,9%

15.Seleção Brasileira – 0,9%

16.Vitória – 0,8%

17.Fortaleza – 0,7%

18.Ceará – 0,7%

19.Santa Cruz – 0,6%

20.Athletico-PR – 0,5%

21.Remo – 0,5%