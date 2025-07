Sport divulga cronograma de ingressos para jogo contra o Bahia na Série A

Clássico nordestino acontece no sábado (2), às 16h, na Ilha do Retiro

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O Sport divulgou o cronograma de venda de ingressos para o confronto diante do Bahia, válido pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este sábado (2), às 16h, na Ilha do Retiro. O clássico nordestino marca o segundo jogo consecutivo do Leão como mandante desde a retomada do Brasileirão, após a paralisação para o Mundial de Clubes.

As vendas começam nesta terça (29), a partir das 18h, com exclusividade para sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. As entradas serão comercializadas em três lotes promocionais. O primeiro vai até até quarta-feira (30), com ingressos a partir de R$ 15. O segundo lote entra em vigor na quinta (31) e vai até a sexta-feira (1), com valores partindo de R$ 20. A compra é feita no site oficial do Sport.

Na quarta-feira (30), o cronograma de vendas avança para as demais categorias. Às 8h, abrem as vendas para os sócios Rubro-Negro; às 10h, para os sócios Leão; às 11h, os sócios Leão de Todos terão acesso; e, ao meio-dia, a venda será liberada para o público geral. Também ao meio-dia da quarta, começa a comercialização de ingressos para a torcida visitante.

A gratuidade para crianças permanece válida até os 07 anos e 11 meses, mediante apresentação de documentação na entrada do estádio.

CHECK-IN

Os setores destinados à torcida do Sport são: Arquibancada Frontal, Arquibancada da Sede, Sociais, Cadeira da Ampliação, Cadeira Central e Assento Especial. A Arquibancada do Placar ficará reservada à torcida visitante.

Os sócios também podem garantir lugar por meio do sistema de check-in, conforme a disponibilidade de ingressos em cada setor. Sócios 87 têm check-in liberado em todas as áreas. Já os sócios Rubro-Negro poderão reservar vaga nos setores Sociais Dona Maria, Cadeiras da Ampliação, Arquibancada Frontal e Arquibancada da Sede. Sócios Leão, por sua vez, têm acesso ao check-in para a Arquibancada da Sede.

O Leão volta a entrar em campo neste sábado (02), na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira o serviço de jogo detalhado para Sport x Bahia e garanta o seu lugar: https://t.co/rdOHqbOx1U! — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 28, 2025

BIOMETRIA FACIAL

Para ter acesso ao estádio, é obrigatório que todos os torcedores realizem o cadastramento da biometria facial. O processo pode ser feito no site oficial do Sport.

ESTACIONAMENTO



A venda de ingressos para o estacionamento da Ilha do Retiro será aberta na quinta-feira (31), às 12h, ao custo de R$ 30, exclusiva para sócios. No dia do jogo, o acesso será liberado a partir das 12h, apenas para quem adquiriu o ticket de forma antecipada.

CONFIRA OS VALORES DOS INGRESSOS:

Promocional – Lote 1 (até quarta-feira, 30/07)

Cadeiras Central: R$ 60

Assento Especial: R$ 30

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 20

Arquibancada Sede: R$ 15 (apenas para sócios)

Arquibancada Frontal: R$ 20

Promocional – Lote 2 (até sexta-feira, 01/08)

Cadeiras Central: R$ 60

Assento Especial: R$ 40

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)

Arquibancada Frontal: R$ 30



Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Assento Especial: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 60

Sociais: R$ 50

Arquibancada Sede: R$ 80

Arquibancada Frontal: R$ 75



Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Assento Especial: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 120

Arquibancada Sede: R$ 120

Arquibancada Frontal: R$ 150

Ilha Lounge: R$ 180 (pré-venda)



Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100

Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Assento Especial: R$ 50



Visitante

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia) até sexta-feira (1)

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia) no dia do jogo