Sport se torna único clube das quatro divisões do Brasileiro a não somar vitórias

A equipe do Sport está há 15 partidas sem vencer no Brasileirão, onde somou apenas cinco empates e 10 derrotas

O Sport é candidato a pior campanha da história dos pontos corridos (Rafael Vieira/ DP Foto)

Em crise histórica, o Sport deixou a vitória contra o Santos escapar, no último sábado (26), ficando apenas com o empate. Com isso, dentre os 124 times das Séries A, B, C e D do Brasileiro, o Leão da Ilha se tornou o único que ainda não obteve nenhuma vitória, em 2025. Anteriormente o time rubro-negro dividia esse ‘título’ com o Penedense, porém o time alagoano conquistou seu primeiro triunfo na Série D contra o Barcelona-BA, no último domingo (27).

O Sport segue na lanterna da Série A do Brasileiro, com apenas cinco pontos somados, em 15 partidas. O Leão da Ilha empatou em cinco ocasiões e perdeu em 10, marcando apenas nove gols e sofrendo 25, se colocando como pior ataque e segunda pior defesa da competição.

A equipe comandada por Daniel Paulista vem melhorando ao longo dos jogos, porém, o mental dos jogadores está abalado, principalmente com o último empate, contra o Santos. Onde o Sport abriu uma vantagem de 2 a 0 e mesmo com um jogador a mais por todo o segundo tempo, sofreu o empate nos últimos minutos de jogo. Agora, o desafio é quebrar esse jejum de fracassos que já entrou para a história do clube de forma negativa.

PENEDENSE

A trajetória do Penedense na quarta divisão do futebol Brasileiro de 2025 chegou ao fim, no último domingo (27). O time alagoano disputou a última partida da fase de grupos, contra o Barcelona-BA, e para surpresa do torcedor, terminou a partida da melhor forma possível, conquistando sua primeira vitória no campeonato. A equipe alagoana disputou 14 jogos na Série D, onde venceu uma partida, empatou uma e perdeu oito.

Próxima partida

O Sport volta a campo no próximo sábado (02), onde enfrenta o Bahia, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão da Ilha precisa da vitória para ainda ter esperanças de se recuperar no campeonato e não se tornar o segundo time que mais demorou para vencer na primeira divisão, junto ao Avaí (16 jogos) e atrás da Chapecoense (19)