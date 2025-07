A crise do Sport em números: jejum histórico e missão quase impossível

A equipe do Sport segue na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos somados

Lucas Lima, meia do Sport (Rafael Vieira / DP Foto)

A crise no Sport parece não ter fim. O último episódio desse grande pesadelo para o torcedor rubro-negro, foi a derrota para o Botafogo no último domingo (20), sofrendo o gol nos acréscimos. Com mais esse resultado negativo, o Leão da Ilha segue na lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos somados em 13 jogos.

Mesmo em uma tentativa de recuperação na temporada, o Sport segue na mesma, sem vitórias e com atuações frustrantes. Apesar da melhora, o sentimento que passa é que a situação do Leão da Ilha não tem solução. Na próxima terça-feira (22), o clube completa quatro meses desde sua última vitória, que aconteceu contra o Retrô, na semifinal do Pernambucano.

Confira números negativos do Sport

O Leão da Ilha está a quatro meses sem vencer (122 dias), onde disputou 16 jogos neste meio, entre Pernambucano, Copa do Nordeste e Série A, perdeu em 13 ocasiões e empatou em três.

Trazendo os números para a Série A, o Sport está vivendo o pior início de campanha da história do Brasileirão. Já são 13 partidas sem vencer (10 derrotas e 3 empates), com apenas 3 pontos somados (7% de aproveitamento), o pior ataque da competição (5 gols marcados), a segunda pior defesa (21 gols sofridos) e o segundo pior saldo de gols (-16).



Com apenas 3 pontos conquistados, o Leão da Ilha está a 11 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Segundo dados da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), na rodada atual, o Sport possui 92.1% de probabilidade de rebaixamento.



Matemática da salvação

Para o término do campeonato, ainda restam 25 rodadas para o Leão da Ilha, sendo 13 partidas como mandante e 12 como visitante. Com isso, 75 pontos ainda estão em disputa. Para alcançar os “mágicos” 45 pontos, o Sport ainda precisa conquistar 42. Para chegar ao objetivo, o rubro-negro precisa ter um aproveitamento de 56% para conquistar a permanência. Segundo dados da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), atualmente, a equipe que conquistar 45 pontos, tem a probabilidade de 2.47% de rebaixamento.

O aproveitamento de 56% em uma Série A do Brasileiro, é o aproveitamento de clubes que conquistam classificações para as competições internacionais. No formato de 38 rodadas, o clube que alcança 56% de aproveitamento em um Brasileirão, termina com aproximadamente 64 pontos. Nos últimos 12 anos, todos os clubes que conseguiram 64 pontos, conquistaram, ao menos, uma vaga na qualificatória para a Libertadores.

Próximo jogo

O Sport volta a campo na próxima quarta-feira (23), onde enfrenta o Vitória, no Barradão, pela 16ª rodada da Série A do Brasileiro. A partida pode ser a virada de chave para o Sport na temporada, vencendo o Vitória, clube que não triunfa desde 2019, os jogadores do Leão podem recuperar a confiança e chamar o torcedor rubro-negro para apoiar de perto a reviravolta do clube.